De første demoene av konsollen, ray tracing og DLSS ville være der.

Den svært seriøse Eurogamer avslører at Nintendo viste frem sin neste generasjons konsoll på Gamescom til noen utviklere. Nintendo Switch 2 er på vei.

År med rykter om Switch Pro vil sannsynligvis bli til Nintendo Switch Oled og en Nintendo Switch som er så populær at det er vanskelig å forestille seg at Nintendo prøver å endre generasjonen. Og likevel, etter nesten syv år med god og lojal tjeneste, finner Nintendo Switch det stadig vanskeligere å tjene penger på utgivelsen av nye spill. Lanseringen av en ny generasjon forventes i økende grad.

Det var på Gamescom hvor ekko av denne nye konsollen kunne høres for første gang, som rapportert eurogamer. Det er ikke overraskende hvis man vet at Nintendo hadde investert en stor plassering i det profesjonelle området til den tyske salongen, et område som er reservert for konfidensielle presentasjoner bak lukkede dører. Samtidig som pressen kunne teste Super Mario WonderPlanlagt til 20. oktober hadde utviklerne en avtale med Nintendo for presentasjonen av deres neste konsoll.

Hva har vi lært av Switch 2?

Ifølge utviklere intervjuet av eurogamerNintendo har i utgangspunktet gjort tekniske demonstrasjoner av de nye grafikkmulighetene til sin neste konsoll. Vi kaller det Nintendo Switch 2, men vi vet ikke engang om firmaet virkelig vil holde seg til dette konseptet og velge dette navnet.

Mer presist er det det en neste generasjons versjon av Legenden om Zelda Breath of the Wild som utviklerne har oppdaget i denne nye maskinen. Denne typen demo er vanlig i bransjen og betyr ikke at Breath of the Wild vil ha rett til en teknisk oppdatering i den kommersielle versjonen av spillet. Til sammenligning demonstrerte Sony sin PlayStation 5 med Edderkopp mannmens Microsoft stolte på gir 5. Produsenter henvender seg ofte til utviklerne av flaggskipene deres, som raskt kan fremheve dyktigheten til de nye konsollene.

Plassen Videospillkrønike indikerer at demoen til Unreal Engine 5 livmoren våkner Den ble også introdusert av Nintendo for å selge deres nye konsoll. Det er den mest brukte spillmotoren i verden av tredjepartsutviklere og utgivere. Derfor er det å sikre kompatibilitet med Unreal Engine et viktig skritt i forberedelsene til konsollsuksess. alltid i henhold til VGCdemoen ville integreres strålesporing og Nvidias DLSS. En logisk utvikling hvis Nintendo samarbeider med Nvidia igjen.

Det alt dette forteller oss fremfor alt er at Nintendo virkelig setter i gang lanseringen av sin nye konsoll. Denne typen demo er gjort for å overbevise utviklere om å bestille sett og forberede spillene deres for utgivelse. Det blir stadig tydeligere at Nintendo planlegger å lansere en ny generasjon spillkonsoller innen år 2024. I følge eurogamerlanseringen vil være planlagt til slutten av året 2024, men Nintendo ønsker å bringe denne kalenderen videre.

Etter suksessen til Nintendo Switch og utseendet til andre bærbare konsoller som Steam Deck, ser vi for oss at Nintendo vil opprettholde det samme hybridkonsollkonseptet for sin nye maskin. Basert på samme type ARM- og Nvidia-arkitektur kunne det japanske firmaet tilby full bakoverkompatibilitet med første generasjon og dermed lette overgangen.

