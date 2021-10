De første hydrogentaxiene landet i Norge

I Norge bytter drosjer til hydrogen. Nylig installert i Oslo, har den danske operatøren disse tre første brenselcelletaxiene i drift. Toyota Mirai.

⁇ Hydrogen er best egnet for langdistansedrosjer. Med hydrogen kan du fylle tanken på minutter og reise flere hundre kilometer før neste fylling. Dette betyr at du kjører miljøvennlig og ikke trenger å bruke mye tid på å lade , Forklarer Jor Denfjord, administrerende direktør i Vico.

Vigoo sier at de ønsker å distribuere 100 batteri- og hydrogentaxier på gatene i den norske hovedstaden neste sommer, uten å rapportere den eksakte leveransen. En distribusjon som gjenspeiler Oslo kommunes ønske om å konvertere alle drosjer til «nullutslipp» innen 2024.

Det er nå bare to aktive hydrogenstasjoner i Oslo -regionen, og det danske selskapet Lilstrom og Hewick har inngått et samarbeid med Hiniyan, ekspert på tanking for å utvide dette nettverket i de kommende månedene og årene.