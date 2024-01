De første solstrålene vil avslutte den lange polarnatten i Norge: de siste bildene

I Norge, ved Tromsø, er den lange polarnatten over: 15. januar brøt solstrålene den lange polarnatten for første gang, og avsluttet månedene med mørke og skumring.

Etter nesten to måneder uten å se solen, kunne innbyggere i Tromsø, Norge, ønske velkommen tilbake til solstrålene for noen minutter for noen dager siden.. Som vist i den spektakulære timelapsen ovenfor, stoppet den lengste polarnatten i 18 minutter 15. januar. Solen står aldri opp i den norske byen, omgitt av fjellkjeder som gjør det enda vanskeligere for solstrålene å passere direkte, og ligger nord for polarsirkelen siden 27. november.

Siden den gang har byen med rundt 70 000 mennesker ikke hatt dagslys og har vært i stand til å observere nordlyset hvert år under den lange polarnatten. Fra dette tidspunktet fortsetter lystimene å øke til det maksimale som er registrert i hjertet av sommeren..

En presisjon: Når vi snakker om «null dagslys», mener vi fraværet av direkte sollys. I en norsk by er ikke polarnatten helt mørk, men avbrytes av en lett skumring som varer noen timer.. Solen nærmer seg horisonten og lyser opp himmelen, men «svikter» og natten fortsetter. Fra 15. januar trenger de første solstrålene inn i noen minutter og når sentrum.

Tromsø, Norge.

Hva er polarnatt?

Vi snakker om polarnatt når det er minst 24 timer med mørke. På den nordlige halvkule forekommer den i geografiske områder nord for polarsirkelen (Og Tromsø er en av dem, byen ligger ca. 350 km nord for parallell 66°33' nord).

Jo lenger du kommer fra polarsirkelen mot Nordpolen, jo lengre blir polarnatten. Maksimum forekommer på selve Nordpolen (som varer i 6 måneder), minimum ved parallellen 66°33 nord, på dagen for solverv (24 timer).

Om sommeren skjer det motsatte: vi får middagssolen sammenfallende med sommersolverv ved polarsirkelen.Og jo nærmere vi kommer Nordpolen, jo lenger varer dette fenomenet med evig dag.

Alt dette skyldes helningen av jordaksenDette resulterer i jordens varierende eksponering for solens stråler gjennom året.

Noen kuriositeter om Tromsø



Som nevnt innledningsvis er Tromsø en by med ca. 70 000 innbyggere, som ligger nord i Norge, i Troms fylke. Klimaet er subarktisk, og fra høst til vår er gjennomsnittlig minimumstemperatur noen få minusgrader. Kjent siden 1800-tallet som «Nordens Paris» for sitt levebrød, er det et viktig turistmål for de som ønsker å observere middagssolen om sommeren eller de spektakulære polarnettene vi snakket om i denne artikkelen.