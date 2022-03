Det israelske helsedepartementet kunngjorde onsdag at det hadde oppdaget to tilfeller av kontaminering forårsaket av en uidentifisert variant av koronaviruset, som uten tilsynelatende alvorlighetsgrad knyttet til subtypene BA.1 og BA.2.

En lignende ny variant ble identifisert i Belgia torsdag.

«Denne variasjonen er ennå ikke kjent for verden, og begge tilfellene ble oppdaget ved PCR-tester utført på Ben-Gurion flyplass ved innreise til Israel,» sa det israelske departementet i en uttalelse onsdag.

De første symptomene

«Ofrene viste milde symptomer som feber, hodepine og muskelsmerter og trengte ingen spesiell legehjelp,» fortsatte han.

Ifølge Salman Sarka, lederen av den israelske regjeringens anti-govt.

Helsesituasjonen i mange land har forverret seg på grunn av spredningen av BA.2-subtypen, som er spesielt smittsom. Verdens helseorganisasjon (WHO) påpekte imidlertid i slutten av februar at BA.2 ikke forårsaket en mer alvorlig form for koronavirus enn BA.1.