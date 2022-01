«De forteller oss tull etter tullet»: Laurent Rookiers rop mot disse legene som forfølger TV

“Selvfølgelig forstår jeg ikke de som ikke er vaksinert, men jeg vil irritere dem derfra …, France Televisions begynner dermed serien med å sitere de siste kommentarene til Emmanuel Macron. Huske, Ikke fordi vi ikke er vaksinert, vi er antivox. Vi har vaksinert, ikke fordi vi har blitt vaksinert!” Laurent Ruquier legger til “Gjennom hele vaksinasjonsreisen hans ønsket jeg ikke å være redd for viruset, men jeg ønsket å gjenvinne alle mine friheter og beskytte de mest sårbare.

“Jeg er klar Gjør 4, 5, 6 doser eller til og med en gang i uken om nødvendig!”

Og i stedet for å sikte statspresidenten mot de som ikke er vaksinert (mer enn 5 millioner franskmenn har ennå ikke fått noen medisin), angriper Laurent Rookier leger som deltar i det «kollektive hysteriet». “Det er dette som irriterer meg, Fordi det nå er presidentens verb, Han fortsetter på Live Estate sist lørdag. Jeg tok alle dosene mine, men de tvinger meg til å bruke maske på gaten. Jeg har tatt alle medisinene mine, men jeg kan fortsatt være smittet. Jeg har tatt alle dosene mine, men jeg kan fortsatt finne meg selv på sykehuset syk. Ikke ved å tiltrekke oppmerksomheten til de som ikke er vaksinert, la meg glemme De jeg virkelig vil bli sint på : Alle leger, i stedet for å være på sykehus, har vært på TV i to år Fortell oss tull fremfor tull“.

Den 52 år gamle journalisten Leah Salameh avslutter med disse ordene som svar til presidenten med et svært bestemt og bittert blikk. “Den konstante irritasjonen for meg er ikke vaksinen, jeg er villig til å ta 4, 5, 6 doser eller en gang i uken om nødvendig! Dette er kollektivt hysteri“.