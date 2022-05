De går fra 6.500 euro til over 10.000 euro på grunn av et tyveriproblem!

Visétois Philippe de Froidemont, kona Stephanie og barna deres Jane (3 år) og Maurice (5 år) forberedte seg på himmelen ved å ta en ti-dagers tur til Mauritius. Til slutt lever de et ekte mareritt. I en klemme, litt hektisk avgang fra flyplassen, siden ved deres retur…og pengene deres.

Det var faktisk 2 til 300 personer ved ankomst ved innsjekking som gjorde at de savnet flyet. etter kontakt reisebyrået hans Jeg søkte forgjeves etter et av kontorene til Air France i Frankfurt, Philippe de Freudmont, i frykt for at han ville miste hele flyreisen, og bestemte meg så for å bestille et nytt fly på hans bekostning i et annet selskap. Inkludert: 3.040 euro.

Dårlige nyheter, selvfølgelig, men de lar ikke desto mindre Vesito nå målet. Hvem ville feilaktig tro at det verste ligger bak dem?

