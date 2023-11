De har «rørt» en kvantesupervæske!

Dette vil også interessere deg [EN VIDÉO] Kvantemekanikk forklart i video Hva er kvantemekanikk? Hva er den til ? Hva er ditt fagområde…

Kvantefysikkens verden er mildt sagt merkelig. Så forskjellig fra vår at vi lett kan forestille oss at den er uhåndgripelig. Men fysiskfysisk elsker utfordringer Så de lette etter et svar på dette spørsmålet som brant på leppene til alle forskere, og kanskje til og med noen nysgjerrige blant dere: «Hvordan føles det å ta på et kvanteobjekt?» »

Berøring av en kvantesupervæske ved hjelp av en sonde

Fysikere fra University of Lancaster (Storbritannia) rapporterer i dag i avisen Naturkommunikasjon hvordan de (nesten) klarte å berøre en helium 3 supervæske (3Hei). Nesten fordi forskerne for å gjøre det superflytende må holde det aktuelle heliumet ved en temperatur på omtrent en titusendels grad over det absolutte nullpunktet. Derfor er det umulig å virkelig vurdere å sette en finger i det.

Derfor implementerte forskerne en protokollprotokoll kompleks. Og til slutt var de i stand til å dyppe en fingerstor sonde i den. En sonde hvis mål var å overføre informasjon til fysikere termodynamikktermodynamikk. Det funket. De konkluderte med at det meste av supervæsken oppfører seg som et vakuum. Så hvis du skulle dyppe fingeren i den, ville det dannes en todimensjonal overflate rundt den, og derfor ville samspillet finne sted bare med en todimensjonal væske.

Et todimensjonalt inntrykk av supervæsken

er sjelden? Ja, men det er kvante… Uansett, dette arbeidet, utover å tilfredsstille vår nysgjerrighet litt, tilbyr også en ny visjon om denne supervæsken som allerede har blitt mye studert av forskere. Ved temperaturer og energierenergier den laveste, superfluid helium 3, er termomekanisk todimensjonal. Og implikasjonene kan gå utover grensene for kvantefysikk og riste opp partikkelfysikk eller til og med kosmologi.