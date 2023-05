De hopper og skyter som mennesker!

Du kan også være interessert [EN VIDÉO] Menneskelige roboter Humanoid, Android eller Cynoid Robots: Hva er forskjellen?

Til tross for en revolusjon i verden av kunstig intelligens på vei, har robotikk, i hvert fall til nå, utviklet seg veldig sakte. AI-er er i stand til å kjøre en robot autonomt, hovedsakelig om firbeinte som Spot fra Boston Dynamics. Vi kan takke Google DeepMind-forskere for å lære humanoide roboter å spille fotball.

På maskinvaresiden, forskere Robotis OP3, en liten bipedal robot med 20 ledd, ble brukt. For AI kaller de det dyp forsterkningslæring eller dyp RL (Dyp forsterkende læring) ble først trent i simuleringer ved hjelp av MuJoCo-fysikkmotoren, og deretter ble AI-en overført til roboter i den virkelige verden.

Oppmuntrende resultater

For virkelighetssyn har forskere brukt det nevrale strålingsfeltet, eller NeRF (Nevrologisk strålefelt), en AI som er i stand til å lage en 3D-representasjon av en scene fra noen få todimensjonale bilder. Kamper spilles en-mot-en på en fire meter ganger fem meter bane. Robotene har den ene oppgaven med å score et mål mens den andre hindrer at målet blir scoret. De måtte lære atferd som å løpe, snu, kante, sparke, passere, reise seg fra et fall eller komme i kontakt med en gjenstand.

Denne dype RL-tilnærmingen tillot AI å score 10 av 10 mål i simuleringen og 6 av 10 mål i den virkelige verden. Sammenlignet med forhåndsprogrammert oppførsel, var roboten i stand til å gå 156 % raskere, bruke 63 % mindre tid på å reise seg og sparke 24 % raskere. Lengre, En video Viser at roboter kan dyttes mange ganger, de reiser seg alltid opp igjen og jager ballen. For forskerne er disse resultatene oppmuntrende og antyder at lignende metoder kan brukes på større roboter.