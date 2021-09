De karibiske øyer og Balkan risikerer å bli med på rødlisten

JegFør han forenklet lyskrysset, kommenterte Thomas Cook at trekket ville “forbedre forbrukernes tillit”.

Reisebyrået på nettet sa at tilliten allerede har økt ettersom bestillinger for midten av oktober har økt med 200 prosent sammenlignet med forrige måned.

Thomas Cook -sjef Alan French sa:

Forenkling av “trafikklys” -systemet ville være gledelige nyheter for vår bransje og ville øke forbrukernes tillit ved bestilling av utenlandsreiser. Vi har allerede begynt å se at tilliten øker ettersom reisebegrensningene styrkes og vaksineprogrammet kommer ut-for eksempel er bookinger denne måneden for midten av uken i oktober mer enn 200 prosent høyere enn forrige måned.

“Nylig har vi sett en økning i bestillinger for umiddelbare eller nærliggende turer, med en fjerdedel av kundene som har reist i løpet av de siste to ukene med ett-minutters turer.

“Når det gjelder mål, fortsetter Hellas å være vårt mest foretrukne reisemål, etterfulgt av Kanariøyene og Balearene, spesielt Mallorca.”