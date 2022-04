Det er en åpen hemmelighet, Charles de Cattelere er den mest respekterte på valutamarkedet. Clubbrook-spissen har hatt sin mest suksessrike sesong med 17 mål og 9 assists i alle konkurranser. Med sitt første mål under nasjonaltrøyen mot Italia i League of Nations, tillot showene ham logisk å bli den røde djevelen.

Uunngåelig gikk ikke tallene hans under radaren til de store utenlandske klubbene. I den utgaven sier Gazzetta Dello Sport at 21-åringen vil være en av prioriteringene for neste sommer. «Tennisspiller (taper) og angripende komiker: De Kettlere, Milans syn på den» nye de Bruyne «Til og med overskriftene til den populære TransSulfine-avisen. «Vi kaller ham den nye De Bruyne fordi han sluttet å spille tennis.»Understrek våre kolleger i en humoristisk tone. «I år har han hovedsakelig spilt som en andre spiss for Brookes side. Han vet hvordan han skal fullføre oppgaver og gi assistanse. Fremfor alt vet han hvordan han kan gjøre spillet enklere takket være teknikken hans.

Rossoneri vet at krigen vil være bitter for signaturen hans, ettersom de Kettlere er under kontrakt til 2024. «Halvparten av europeerne ser ham fra hans eksepsjonelle kamp mot PSG», heter det i Gazette. Faktisk følger spesielt klubber som Napoli, Lazio, Arsenal, Newcastle United og Tottenham den unge djevelen. Men ifølge Leicester Mercury er det Leicester som leder dansen i denne filen. Revene vil gi et tilbud på 39 millioner euro!

Blauw en Zwart slik at de kan gni hendene. Fordi ledere virkelig ønsker å eksplodere rekordene til Jeremy Toku (26 millioner på Renn) og Jonathan David (32 millioner på Lille).

En børs som skyver Saelemaekers ut?

Ingen spillere spiller på samme nivå. Men posisjonen til Saelemaekers i San Siro blir stadig vanskeligere. Selvfølgelig har den RSCA-trente spilleren tapt kampen mot junior-Messias de siste ukene. Stefano Pioli er spesielt kritisk til å ikke være avgjørende nok foran mål. På 30 opptredener denne sesongen i Serie A har Salamander (kallenavnet hans på støvelen) kun scoret ett mål og laget en assist. Veldig lavt på trenerens syn.

I ligaen har han ikke startet et møte siden 5. februar. En evighet. I mellomtiden tok Messias hans plass. Men han har ikke scoret mer enn ham uten fem mål og assists på 24 kamper.

Hva driver AC Milan til å se om gresset er grønnere enn noe annet sted. Italienske ledere har også spurt om den spesifikke Nova Long for neste år. En ting er sikkert, Milanese skal rekruttere til denne stillingen. Det er ikke bra for Saelemaekers.

Mest gjennomsnittlig mot Irland i Dublin vil spilleren også gå glipp av toget til VM i Qatar. Er han godt likt mot svake Burkina Faso, står han bak Timothy Costagne og Thomas Munier i Devils-hierarkiet. Hvis han vil rokke ved steget for neste vinter, må han ta valget nøye.