De kjøper en falsk iPhone 14 Pro Max på Facebook for €1000

Da denne faren kjøpte en ny iPhone for €1000 på Marketplace, forventet han ikke svindelen han falt i. En genialt tenkt felle og en nesten perfekt trompe-l’oeil.

Du må alltid være veldig forsiktig når du kjøper en brukt enhet på sosiale nettverk. Loïc (pseudonym, red.anm.) og faren hans beviste det imidlertid da de ønsket å kjøpe en iPhone 14 Pro Max på Facebooks bruktbutikk, Marketplace. Og til tross for deres mistillit til en selger som virket ekstremt ærlig, ble de to dueroene fanget.

23. september så faren til Loïc en annonse på Marketplace for en tilsynelatende ny iPhone 14 Pro Max som ble solgt for 1000 euro. «Min far ville bytte ut sin iPhone 11 Pro Max med en nyere modell og gi meg sin gamle telefon»Loïc forteller oss. «Så kom han over denne annonsen fra en selger som viste, med en støttefaktura, at den «nye» iPhonen var kjøpt i Apple Store i Brussel. Min far og selgeren kommuniserte via melding og telefon, ingenting forutså hva som kom til å skje med oss.»

Da Loïcs far dro til Uccle neste morgen for å handle, virket alt normalt også der. «Selgeren foreslo faren min å pakke ut telefonen foran seg, som også var forseglet, og sjekke serienummeret, som var identisk med det på fakturaen.»legger Loïc til. «Det var da faren min kom hjem og vi satte opp iPhonen at det var en kalddusj.»

Som en iPhone, men ingenting som iOS

For hvis enheten ser ut som en ekte iPhone designet av Apple og produsert i Kina, er kvaliteten på programvaren lysår unna iOS. «Fraværet av Belgia i de tilgjengelige landene under konfigurasjonen varslet oss. Det var da vi så at iPhone ikke synkroniserte med min fars gamle iPhone 11 at vi ble bekymret og kontaktet Apple.»

På sin side er Apples kundeservice veldig tydelig: seriemodellen som finnes både på telefonen og på fakturaen, tilsvarer i praksis den til en iPhone 14 Pro Max. «Det er sannsynligvis fra en ekte iPhone de kopierte i denne falske»kommenterer Loïc.

«Hundrevis av bilder av nakne kvinner»

Vel inne i enheten er det utallige bevis på at det er en spesielt vellykket kopi av iPhone. Kameraet var av dårlig kvalitet, «ligner på en gammel Nokia. Når du åpner Apple Maps, åpnes Google Maps.». Startskjermen er nøyaktig den samme som iOS, med de samme ikonene, men alt er mye tregere. «En annen merkelig ting var at fotobiblioteket inneholdt hundrevis av fotografier av halvnakne kvinner …»

Da Loïc og faren forsøkte å kontakte selgeren, hadde han tydeligvis forsvunnet fullstendig. «Facebook-kontoen hans var slettet og vi mottok en talemelding på engelsk da vi ringte telefonnummeret hans.»

«Det er spesielt faren min jeg synes synd på. Jeg var veldig glad for å få en ny telefon og samtidig gi meg selv den jeg ikke lenger brukte. Legg til dette de tapte €1000, det er spesielt vanskelig… Det er kvaliteten på denne svindelen som forlot oss forvirret. «Vi visste at kineserne var eksperter på forfalskning, men ikke i den grad.»

Loïcs far har ennå ikke sendt inn en klage, men det vil ikke ta lang tid før han gjør det. «Andre mennesker har nesten helt sikkert blitt rammet av samme type svindel. Vi skal sende inn en klage, men foreløpig er bevisene ganske knappe. De andre ofrene bør kontakte oss slik at vi kan lage en større fil og finne disse personene.»

Hvis du eller en du er glad i har blitt rammet av samme type Marketplace-svindel, kan du kontakte oss og vi vil henvise deg til Loïcs familie.

