«De kuttet av Georges-Alain, som er en bakvaskelse»: Publikum skuffet av 20 år gamle Star AC.

Denne lørdagskvelden, i Vi sa at vi skulle møtes om 20 år, De var alle der … eller nesten.

Hvis den andre 20 års bonus Stjerneakademiet Nolwen Leroy (vinner av sesong 2), Hussein (“produksjonsbråkmaker” så Georges-Alain deltok, men vant ikke), Emma Tomas, Anne Laure, Fabian og Rudy, identitetskandidater som Alexandre Baldusi (han var en skuespiller som nylig ble sett i serien Emily i Paris Netflix’s), Jérémy Châtelain (sangerinnen Alices eksmann ønsker å glemme at hun er med i programmet) eller til og med Georges-Alain Jones er savnet. Det siste, skal det sies, er at TF1 og Endeavour nektet å ringe ham. Kandidaten, nå sportskommentator, var bemerkelsesverdig engasjert parisisk At showet var rigget. “Nå er jeg enig, alt var svindel. Jeg fant ut at det var Emma Dowmas og jeg som måtte gå til finalen.” Nok til å stimulere produksjonen. “Trenger du et navn til kattungen min? Men burde du ha vunnet med stemmen din?”!! “, tvitret Alexia Laroche Joubert, tidligere direktør for Star Ac ‘, i februar 2020 etter angrepet på en tidligere student på slottet. “I mellomtiden er du fortsatt hjemme uten Star Academy, ikke på Canal +! Selvfølgelig var det “Rick” gjorde at Elton John ikke ønsket å synge med deg.Jeg er. “

En sanger-care-gal etter ham

Etter dette ble ikke Georges-Aline nevnt i denne andreårsbonusen, noe som er nok til å ærekrenke internettbrukere. «Jeg er sint for at Georges-Alain ikke er her “, Vi leser spesifikt på Twitter. “Jeg ville elske å se Georges-Alain igjen,” “De kuttet av Georges-Alain.” Eller: “De inkluderte ikke Georges-Alains passasje som sang Los Ketchup, mens det er det morsomste øyeblikket i sesong 2. Det er en bakvaskelse.”

I 2002, nok et øyeblikk av en hel generasjon det året. “I sesong 2 ønsket Mariah Carey å fjerne Georges-Alain fordi han var så søt”, ‘S berømte låtskriver Armande Altai avslørte virkelig Star AC ‘. Amerikansk Diva “Jeg var helt forelsket” Kandidat og Armande Altai lovet“ Etter premien “ Fra Stjerneakademiet, Maria Carey “Ta bilen og flyet hans”. Det siste er fordi han fikk øye på Georges-Alain-stjernen “Jeg tok hånden hennes” og “Jeg ville ta henne” Med henne. Nikos Aliagos grep selv inn for å forhindre detBeskrivelse “Jeg ønsker deg alt godt med julen” At kandidaten ikke kan bli med ham, “ Fordi elevene må tilbake til slottet.. Sa den henrykte Armande Altai “ DeVins livvakter tvang ham ut av bilen. Det var så gøy! “