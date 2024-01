De mange fordelene med Porsche 928 var ikke nok!

På 70-tallet, hos Porsche, kunne ikke situasjonen vært klarere: alt dreier seg om 911! En trend som utvilsomt fremhever det fantastiske bildet til modellen, men kommersielt ønsket noen tenkende sjefer i merket å gå videre til noe annet. Og mens den legendariske 911 fortsatte en karriere designet for å vare lenge, til det virket evig, bak kulissene, var folk opptatt… Etter en Porsche 924 med mer beskjeden ytelse, opplevde 928-prosjektet en lang svangerskapsperiode.

Faktisk tok det nesten 10 år for Porsche å realisere sine ambisjoner om en kraftig frontmotor. På bilutstillingen i Genève i 1977 ble 928 offisielt presentert. Og fra første øyekast var det klart at denne 928 utgjorde et radikalt brudd med den hellige 911! Beviset er en innovativ, til og med avantgarde, linje som ikke vil etterlate noen likegyldig, kombinert med en 4,5-liters V8-motor som utvikler 240 hestekrefter og meget rikt standardutstyr, som inkluderer servostyring, sentraldørlås, klimaanlegg, etc. . , etc.

Vi skylder designen til 928, utenfor datidens standarder, til et tidligere medlem av… General Motors, Anatole Lapine! Tilhenger av store glassflater, men også av innfelte frontlykter, Lamborghini Miura-stil! Som det vanligvis skjer i disse tilfellene, er resultatet veldig attraktivt… men også veldig annerledes når disse fyrene kommer ut av skjul! Noen liker det, andre mindre. Noen.

Og førsteinntrykket er bra, fra det øyeblikket da Porsche 928, knapt sluppet, blir kåret til Årets bil 1978. Og en slik tittel tildelt en sportsbil forblir eksepsjonell. Med sin ideelle vektfordeling mellom de to akslene, dens 5-trinns manuelle eller 3-trinns automatiske girkasse, dens integrerte… og deformerbare støtfangere, dens revolusjonerende bakaksel designet for å bekjempe overstyring, er det sant at 928 var full av fordeler.

Spesielt fordi Porsche hadde mange ideer og presenterte en 928 S i 1979 hvis kraft ble hevet til 300 hestekrefter. Begynnelsen på en imponerende serie av utviklinger, fra da 928 ble produsert i nesten 18 år, gjennom S2, S3, S4, GT og GTS versjonene, til den nådde tilstedeværelsen i kjernen med en 5,7 liters motor og 350 hester. . I alle tilfeller forble blokken en V8, og motsto et klientell som bare sverget til den legendariske Flat 6 av 911.

Å kjøre 928 er ikke overraskende. Og rett og slett kremaktig. Vi ser på en 8-sylindret som ikke søker å få kruttet til å snakke, men snarere å la eieren samle kilometer under de beste forhold. Forklaringen på en viss mangel på karakter i det mekaniske aspektet finnes i modellens svangerskapsperiode, midt i oljekrisen. Uhemmet kraft og drivstoffslukende motorer var ikke opp til tiden. Selv om denne bilen som veier mer enn 1500 kilo forbrukes i gjennomsnitt, og ved normal bruk, godt femten liter per 100! Det er sant at maskinen kunne kjøre i opptil 270 km/t!

Porsche 928 manglet faktisk ikke sterke sider for å overbevise og forføre. Den eneste feilen var uten tvil at den tilhørte det noen kaller PMA, de frontmotoriserte Porschene! Som 924, 944 og 968. Modeller noen ganger avvist, ofte ignorert og til og med neglisjert av fans av merket som bare stoler på 911. Resultatet: I likhet med sine brødre har 928 noen ganger ikke stått godt opp gjennom tidene, en trend som dette eksemplaret ikke bekrefter på noen måte.

Det var i 1995 da Porsche definitivt stanset produksjonen av 928, hvor de siste modellene ble satt sammen for hånd. Totalt ble det solgt nærmere 61.000 enheter. Og vi måtte vente på ankomsten av Panamera for å se Porsche koble seg på en bestemt måte sammen med filosofien som hadde rådet da vi forestilte oss 928, den om en familieorientert Gran Turismo. (Vincent Franssen)