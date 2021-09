De med langsiktige forhold med høy risiko fra Govt. After jabs | koronavirus

Forskning har funnet ut at mennesker som lever med kroniske tilstander som Downs syndrom og demens er mer utsatt for Govt-19 etter vaksinasjon.

Studien, basert på data fra mer enn 6,9 millioner vaksinerte voksne, fant at 5,2 millioner to-dose vaksiner gir sterk beskyttelse mot at nesten alle grupper blir innlagt på sykehus. Imidlertid viser en databasert risikokalkulator at visse grupper har særlig risiko og kan ha fordeler av behandlinger som for eksempel boostervaksinivå og monoklonale antistoffer.

Forskning har vist at personer med Downs syndrom har en nesten 13 ganger økt risiko for å dø av Govt-19 sammenlignet med befolkningen generelt etter vaksinasjon, mens dem med demens og Parkinsons sykdom har mer enn doblet seg. For eksempel anses en viss økning i risiko på grunn av kontakt med omsorgspersoner å være under eksponering.

Carol Kapland, professor i medisinsk statistikk for primærhelsetjenesten ved University of Nottingham og seniorforsker ved University of Oxford, sa: “Samlet sett var risikoen før vaksinasjon liten, men den eliminerte ikke helt forskjellene mellom disse gruppene. ”

Aziz Sheikh, professor i forskning og utvikling i primærhelsetjenesten ved University of Edinburgh og direktør for Asher Institute, sa at noen grupper har større risiko for å utvikle Covit-19, men de med Downs syndrom er mer sannsynlig. En ekstra grunnleggende sårbarhet. “Folk vil se denne gruppen fordi den er en stor risikogruppe,” sa han.

I denne studien hadde mennesker og mennesker fra indisk og pakistansk bakgrunn høyere risiko for eldre og menn. Personer med vanskeligstilte bakgrunner, mennesker med svekket immunforsvar og de som bor på sykehjem har større risiko.

Funnene, publisert i British Medical Journal, vil bli brukt i en oppdatert versjon av NHS Risk Assessment Tool, som for tiden brukes av fastleger for å beregne pasientrisiko under konsultasjoner. Forskere, ledet av et team ved University of Oxford, vil gjøre verktøyet tilgjengelig for akademikere online, men sier at denne versjonen ikke vil være med medisinsk veiledning.

Den nye algoritmen spår at de som er utsatt for alvorlige covit-19-effekter fra 14 eller flere dager etter den andre vaksinedosen forventes å utvikle betydelig immunitet.

Forskere tror at det å høre det nye verktøyet er mer sannsynlig å føre til mer informerte beslutninger og å rapportere retningslinjer og kliniske resultater om boostervaksinedoser og monoklonale antistoffer.

Forskerne brukte nasjonale databaser fra generell opplæring, vaksinasjon, PCR -testing, dødsregistre og sykehusinnleggelsesdata. Utvalget inkluderte 2.031 covit-19 dødsfall og 1.929 covit-19-relaterte sykehusinnleggelser, hvorav 81 dødsfall og 71 innleggelser skjedde 14 eller flere dager etter den andre vaksinedosen. Basert på dette utviklet forskerne score for å beregne risikoen for at mennesker blir innlagt på sykehus eller dør av Covit-19 etter en eller to vaksinedoser.

Studien tok ikke hensyn til faktorer som påvirker uttrykket for Govt-19, for eksempel yrke og antall personer som deler huset.

Professor Hippisley-Cox sa: “Personlig risiko er alltid avhengig av personlige valg og den nåværende spredningen av sykdommen, men vi håper dette nye verktøyet vil hjelpe med delt beslutning og personlig risikovurdering.”