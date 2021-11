De mest berørte landene er her

I følge en serie oppdaterte statistikker fra Johns Hopkins University i USA, er mer enn fem millioner dødsfall over hele verden offisielt registrert av Govt-19 siden utbruddet.

Antallet rapporterte SARS-Cov-2-infeksjoner overstiger nå 246 millioner.

Siden begynnelsen av koronaviruskrisen har det amerikanske universitetet i Baltimore (Maryland) samlet alle dataene levert av helsemyndigheter i hvert land.

Dette offisielle regjeringens dødstall er absolutt lavere enn virkeligheten fordi ikke alle koronavirusrelaterte dødsfall er registrert. Det samme gjelder forurensning av koronaviruset. Verdens helseorganisasjon anslår at dette er to til tre ganger høyere enn antall dødsfall forbundet med covit.

“Det er feil å tro at epidemien er over,” sa FNs generalsekretær Antonio Guterres. Han beskrev milepælen med fem millioner dødsfall som en «inngangsport til smerte», mens listen over fire millioner dødsfall nettopp hadde passert for 110 dager siden.

Hver dag dør flere tusen mennesker av koronaviruset.