De mest etterlengtede vinnerne for Royal Rumble 2022

De 30 bryterne møtes på Royal Rumble Ring 29. januar, og kun én person kan dra med billett til Wrestling Mania 38 Main Event. Det samme gjelder for brytere og vinnere. . I dag skal vi introdusere deg for de mest etterlengtede navnene til å vinne årets Royal Rumble.

På kvinnesiden er dette gjennom nettracingsiden for kjæledyr (tatt av Fightful) Bianca Belar er den nåværende favoritten. Han blir fulgt av Bailey, Rhea Ripley, Sasha Banks og Alexa Bliss. På topp 10 ser vi Roquel Gonzalez, Charlotte Flair, Baiz, Asuka og Liv Morgan. For menn, Big E er for tiden Rumble Match-favoritten, Brock er nest etter Lesnar, etterfulgt av Drew McIntyre, Roman Reynolds, AJ Styles, The Rock, Omos, Bobby Lashley, Seth Rollins og til slutt Finlore.

Siden november i fjor har mange favoritter endret seg. For to måneder siden var Brock Lesnar og Bailey begge vinnere av Royal Rumble 2022. Når det gjelder de andre kampene på kvelden, Brock Lesnar, Becky Lynch og Edge og Beth Phoenix er favorittene i sine respektive turneringer.. Det er ingenting igjen til møtet mellom Roman Reigns og Seth Rollins, som ble formalisert under RAW denne uken.

WWE Royal Rumble finner sted lørdag 29. januar og vi vil nyte det sammen Dra.

Bildekreditt: WWE