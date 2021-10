Øst-Flanderns søksmål bekreftet denne informasjonen. En 63 år gammel mann er blitt alvorlig skadet i et angrep fra Brugge-fans på en parkeringsplass på E40 i Tronchiennes. Regjeringen hadde tidligere sagt at hendelsen fant sted klokken 22.40.

“Etter Champions League-kampen stoppet en mann iført et Manchester City-skjerf ved en parkeringsplass på motorveien i Transcend og dro til bensinstasjonen. De første bevisene for etterforskningen var at en mistenkt tok fotballskjerfet sitt ut av butikken og en krangel. fulgte på parkeringsplassen som omfattet flere mistenkte, og at Personen havnet på bakken etter å ha blitt fysisk overfalt.

Ifølge offerets sønn så vitner faren hans bli slått i hodet og sa at de mistenkte var tilhengere av Club Brook. Offeret ble fraktet til sykehus. Tilstanden til sekstiåringen, som var i fare, har stabilisert seg. Han er imidlertid fortsatt i koma.

Natt fra tirsdag til onsdag pågrep politiet fem personer. De er alle intervjuet, men implikasjonen av hver av dem er ennå ikke helt avklart. Alle de fem mistenkte skal nå overnatte på rom, bekreftet påtalemyndigheten. De vil bli fremstilt for en rettsdommer torsdag for å avgjøre om de skal utstede en arrestordre mot dem. Regjeringen har foreløpig ikke kommentert.