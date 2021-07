De nordiske landene har tålt hetebølgene siden Lappland registrerte den varmeste dagen siden 1914.

De nordiske landene registrerte de høyeste temperaturene i helgen, med maksimalt 34 ° C (93,2 ° F) noen steder.

De siste tallene kommer etter at det finske nasjonale meteorologiske byrået registrerte den varmeste måneden for juni siden rekordene startet i 1844.

Kevo, i Lappland, registrerte en høyde på 33,6 C (92,5 F) på søndag, den varmeste registrerte dagen siden 1914, ifølge STD News Agency. Mange deler av Sverige rapporterte høyder i juni.

Høy temperatur følger rekordvarmebølger Skogbrann De har herjet i noen deler av Nord-Amerika.

En alvorlig hetebølge har drept minst 95 mennesker bare i den amerikanske delstaten Oregon, sa guvernøren søndag. Hundrevis antas å ha dødd i varmen i det nordvestlige USA Sørvest-Canada.

Eksperter og tjenestemenn frykter Katastrofeforhold, Utløst av klimakrisen, vil bare bli verre de neste månedene.

Michael Reeder, en meteorologisk professor ved Earth, Atmosphere and Environment School ved Monash University i Australia, sa at begivenheter på det europeiske og nordamerikanske kontinentet ikke var knyttet sammen.

Leseren er det Skrevet av Om værforholdene som gjorde at den nordamerikanske hetebølgen kunne dannes. Han sa at den tropiske depresjonen i det vestlige Stillehavet i nærheten av Japan hadde forstyrret atmosfæren og skapt krusninger rundt halvkulen kjent som Rosby-bølgen.

Den bølgen brøt ut fra det vestlige Canada, og utløste forhold for en hetebølge.

Lappland er nå i ekstrem varme. 34,3 34 C i Norge Temperaturen i Europa har aldri vært over 70 grader. Skandinavia har vært i ovnen en stund. Veldig varm juni og en varm start fra juli. Temperatur 10-15 ° C bredere enn gjennomsnittet. pic.twitter.com/dYLHOMrhLQ – Scott Duncan (c Scott Duncan WX) 5. juli 2021

«Det er som å velge en gitarstreng. Forstyrrelsen spredte seg til jetstrømmen, ”sa leseren.

“Det går til Nord-Amerika, hvor det (forsterker) et stort høytrykkssystem midt i atmosfæren.”

Deretter sparket han en ny bølge over Nord-Atlanteren, som deretter brøt sammen og skapte forhold for høyere temperaturer i Norden.

“Så fra dette synspunktet er Skandinavias høye temperaturer direkte knyttet til det som skjedde i Nord-Amerika.”

Nasjonalt er juni 2021 det tredje varmeste året på rekorden i Sverige.

Og Meteorological Agency registrerte 34 C (93,2 F) i Saltol, et distrikt nær polarsirkelen. Dette er den høyeste temperaturen som noensinne er målt i landet i år, og er 1,6 C (34,9 F) lavere enn Norges rekord.

Canada satte en ny nasjonal rekord etter at temperaturen falt til 49,6 ° C i det vestlige British Columbia.

Mange deler av verden har allerede blitt rammet av hetebølger i år.

På den sørlige halvkule var det juni Den hotteste plata i New Zealand, Dette er en vintermåned. Torsdag bekreftet FN en ny rekordhøy temperatur for det antarktiske kontinentet – målt til 18,3 C (64,9 F) i fjor.