De nye eierne, 777 partnere, har gjort opp med lisensfilen

Josh Wander og 777 Partners-delegasjonen møtte sentrale ledere for Standard Service på mandag. De godkjente alle elementene som skulle hjelpe ligaklubben til å få lisens for neste sesong.

Søndag deltok de i Sclessin, hvor de deltok på et møte mellom Standard og Union Saint-Killois, direktører for det amerikanske investeringsfondet 777 Partners, ledet av Josh Vander og Andres Blasquez, og utnyttet deres korte opphold i byen Argent. Planlegg og møt om morgenen med lederne for de ulike avdelingene i Leieklubben. Vær den første kontakten, men gi noen instruksjoner om arbeidet som skal gjøres før du offisielt omregistrerer registreringsnummer 16.

Men hovedårsaken til deres flytting til leiekontrakten var vedlagt lisensmappen, som standarden fikk en positiv uttalelse om i midten av mars, men noen elementer og garantier, økonomisk og ellers måtte gis av den nye eieren. For å sikre kontinuiteten i klubben frem til 30. juni 2023. Garanterer at partene signerer en «aksjekjøpsavtale» (en salgskontrakt som definerer vilkårene for overføring av eierskap av aksjer under salg av et selskap), innlevering av nyttige dokumenter knyttet til åpenheten til den nye strukturen, og en minimum kapitalutvidelse på minst 15 millioner euro, inkludert minimum 5 millioner umiddelbart. «Deadline» for å returnere den oppdaterte filen til Licensing Commission griper inn denne tirsdagen, hvis resultat, positivt, forventes å være 13. april.

Etter å ha avgjort saken dro lederne til 777 Partners til Italia og deltok tidlig på kvelden i det viktigste slaget mellom Hellas Verona og Genova. De vil gå tilbake til leiekontrakten i andre halvdel av april for å arrangere en planlagt pressekonferanse så snart standardoppkjøpet er annonsert og presentere klubbens nye layoutdiagram, «closing», det vil si etter at salget er gjennomført. Fra leiekontrakten.