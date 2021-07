De ødelagte Disney-parkene har du helt glemt

Tomorrowlands berømte karusellutvikling ble først introdusert på verdensmessen i 1964 som et joint venture mellom General Electric og Disney. Walt Disney elsket det så mye at han flyttet det til Disneyland, og i 1975, Magic Kingdom, fungerer det fortsatt i dag. Så da Disney World designet sin andre park, Epcot, i 1982, så det ikke ut som om den gikk sammen med GE for en større tur. Turen de tok med het Horizons, Selv om den ikke åpnet før i oktober 1983, nøyaktig ett år etter lanseringen av Epcot.

Etter karusellen av fremgang så Horizons tilbake fra fortiden til fremtiden, etter en familie på 20Th Århundre og innen 21St.. Den brukte den samme altomfattende teknologien som karusellen, for å ta gjestene rundt en scene som kulminerte i animetrisk familieliv, så dem på videosamtaler, jobbet i flytende byer, forvandlet ørkener og bodde i romkolonier. Rytterne må velge hvordan de vil at Horisontene skal ende, og velge å gjøre en siste flyover av tre valg. GE imidlertid Droppet sponsingen i 1993, Og Horizons forble uten sponsor i ytterligere seks år før de lukket dørene i 1999. Turen og dens massive bygning ble senere fjernet for å imøtekomme misjonen: rom.