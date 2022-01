De revansjerøde ulvene mot Tyrkia presterer godt under VM-kvalifiseringen.

Belgia slo Hazelt 37-28 mot Tyrkia i kvalifiseringen til verdensmesterskapet i 2023. Vårt herrelag i håndball hadde sin første seier i kvalifiseringsrunden etter to tap og en rolle.

De røde ulvene, som ble beseiret 30-25 av tyrkerne forrige tirsdag, måtte ta hevn på belgisk jord. Det var det som ga motstanderen en 9-målsledelse og bekreftet deres tilstedeværelse på tabellen. Anerkjent for å ha spilt i den andre kvalifiseringsrunden til verdenscuppen i Polen og Sverige, et grunnleggende skritt mot å tro at de vil være et av de to første lagene i gruppen.

Belgia er nå 4. i sin gruppe med 4 poeng akkurat som Tyrkia (men har nå en fordel i direkte konflikter). Hellas, som møter Kosovo (1B) søndag, ligger på topp med 6 poeng.

Grekerne (13. januar) og Kosovoerne (15. januar) blir Belgias to siste fiender i denne puljen. De røde ulvene tapte mot Hellas 27-29 og delte 28-28 mot Kosovo i den første etappen.