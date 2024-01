De rikeste belgierne eier halvparten av landets formue

Den belgiske nasjonalbanken (BNB) har for første gang publisert en serie empiriske statistikker over fordelingen av nettoformuen til belgiske husholdninger. I følge disse tallene eies mer enn halvparten (55 %) av landets nettoformue av 10 % av familiene. På den annen side eier de nederste 50 % av belgierne bare 8,4 % av denne formuen.

Hvis disse forskjellene virker vanskelige, bør de likevel sees i et europeisk perspektiv, mener BNB. Den europeiske sentralbanken avslørte mandag også sine tall knyttet til «fordelingsformueskontoer» for hele eurosonen og dens ulike medlemsland.

Den gode nyheten er at Belgia er litt mindre ulik enn sine naboer. I vårt land har andelen av de rikeste familiene – 10 % av de rikeste familiene – krympet de siste årene. Dette er langt fra sant for alle europeiske land.

I detalj, mens de mer heldige belgierne i 2011 konsentrerte rundt 59 % av formuen, falt denne andelen til 55 % i 2023. Til sammenligning forble denne andelen relativt stabil i euroområdet, og steg fra 55 til 56 % gjennom hele året. Samme periode. «Siden 2019 har Belgias prosentandel vært litt under gjennomsnittet i eurosonen.»«, bemerker BNB.

Mellom 2011 og 2023 steg også andelen av formuen til de minst velstående belgiske husholdningene fra 7 til 8,4 %. Det er en liten forbedring som likevel er verdt å trekke frem, mens gjennomsnittet i Eurosonen er 5 %.

Belgia er på toppen av rangeringen

Et annet godt poeng for landet vårt: den gjennomsnittlige husholdningsformuen (277 277 euro) vil være mye høyere enn gjennomsnittet i eurosonen, som er 150 549 euro. Hva er årsakene til denne nedgangen i ulikhet og denne gode nasjonale prestasjonen? «Vi kan peke på en mer begrenset økning i eiendomsprisene sammenlignet med andre europeiske land, men også den høyere andelen eiere i Belgia. Jeg vil også peke på en mindre markert økning i belgiske aksjer, vel vitende om at disse eiendelene vanligvis er konsentrert blant høye netto verdt enkeltpersoner «, Naeem Cordmans, fra forskningsavdelingen i nasjonalbanken, bekrefter.

Selv om dette er den første publikasjonen om emnet, har BNB til hensikt å gjenta eksperimentet og oppdatere sine data hver tredje måned. «Ulikhet kan faktisk medføre høye kostnader, hindre fattigdomsbekjempelse og undergrave vekst og økonomisk stabilitet. «Det er grunnen til at sentralbanker så på dette problemet.» avslutter analytikeren.