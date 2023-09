De røde djevlene reiser til Østerrike for førsteplassen

Tre minutter med galskap for å gjøre en forskjell. En flott heading av Michal Grigorić (53.) etterfulgt av en flott redning av Marko Arnadović (55.). Samme Arnautovic (69.) ledet Østerrike til seier i Sverige (1-3) før han scoret det tredje målet på straffemerket. Det var først etter en lang kamp mot svenske odds at Ralf Rangnick vant dette allerede avgjørende sjokket for å kvalifisere seg.

Konsekvensene er allerede ødeleggende for svenskene (6 poeng), som ligger bak Belgia og Østerrike (13). Imidlertid gjenstår bare ni poeng i oktober og november. Det er nok å si at det ville være et mirakel for dem å kvalifisere seg med en av de to øverste plassene i denne gruppe F (for eksempel 9 poeng av 9 og håper Belgia eller Østerrike bare tar ett poeng av 9).

Kampen om 1. plassen

Det betyr at vi offisielt kjenner topp to i denne gruppen, dominert av Belgia og Østerrike (Aserbajdsjan og Estland har bare ett poeng hver). Det gjenstår imidlertid å se hvem som kommer til topps, i likhet med fordelen med trekningen av gruppene i EM.

Svaret på dette spørsmålet vil være noe klart under Devils» neste kamp i Østerrike. De to lederne – som spilte uavgjort (1-1) i Brussel 17. juni – møter hverandre i Wien 13. oktober. Hvis Belgia vinner, vil de være de virkelige favorittene til å vinne denne gruppe F før de avslutter med to hjemmekamper mot Sverige (16/10) og Aserbajdsjan (19/11).

Kvalifisering i Wien

Prikken over i-en: seier i Østerrike ville tillate Tedescos menn å matematisk sjekke billetten sin til Tyskland og EM 2024. Vi sees om en måned…

