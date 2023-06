De røde djevlene vinner i Estland uten glitrende og takket være Lukaku (igjen)

De røde djevlene kom tilbake til å vinne tirsdag kveld i Estland (0-3), tre dager etter å ha blitt hengt av Østerrike (1-1). I den tredje kvalifiseringsrunden for EM 2024 strålte ikke Belgia, men kunne stole på at Romelu Lukaku igjen skulle komme seg ut av trøbbel. Toppscoreren i Devils historie plantet en brakett på slutten av første periode for å roe Estlands lidenskap, og i sluttminuttene av kampen scoret Johan Bakayoko sitt første mål under nasjonaljakken.

Kontrast med Roberto Martinez streiker. Da den kule spanjolen vant oss til sin konservatisme, Tedesco Ikke redd for å innovere. I kveld bestemte han seg for å kaste tre unge spillere inn i den dype enden: Vranckx, Skatt Og Bakayoko Nyt deres første periode med Devils. Sammenlignet med kampen mot Østerrike (1-1) noterer vi oss også ledelsen til Sels, som nøt godt av bråket. Respektfullog returnere Vertonghen I sikkerheten.

Uten å være fancy på søndag, klarte Devils å gjøre det… verre i Tallinn. Fraværende, spøkelsesaktig, hverdagslig: det er for mange adjektiver til å beskrive Belgias første halvtime. Pass kommer ikke Lukaku Han får imidlertid en god sjanse med et kontring fra Tracer.

Selv om ingenting skjedde for Devils, som ble feid av det 108. verdenslaget, var det uunngåelige uunngåelig Lukaku Han vil nok en gang ta på seg superheltkappen for å redde Belgia fra trøbbel. Toppscoreren i Devils historie bruker det eneste «gode» krysset han noen gang har mottatt for å plante et «Zladanesque»-mål (0-1, 37′). Han er ung Vranckx20, som tjente ham.

Som vi ofte sier i denne typen kamper, er det bare ett mål som skal til for å starte maskinen. Faktisk, tre minutter senere, Det store Roma Legger tilbake kortet, denne gangen funnet Teater Til venstre (0-2, 40′).

Devils ledet 0-2 til pause…et uventet resultat etter en kaotisk første periode. Esterne var selv ikke kvalifiserte, men måtte bøye seg to ganger for Belgias Mr 100% Lukaku. Belgieren (6 mål på 3 kamper) er den eneste spilleren som har truffet et århundre siden starten av kvalifiseringen.