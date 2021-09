‘De sa at Ronaldo ikke var nødvendig’ – Manchester United -fans reagerer på Juventus ‘verste Serie A -start

Cristiano Ronaldos fjerde mål på tre kamper i noen kamper Manchester United, Hans tidligere klubb Juventus fortsatte sin tøffe start på Serie A -sesongen.

Bianconeri var oppe mot rivalene AC Milan søndag og dukket opp på seier når Alvaro Morata ga dem ledelsen. Andy Rebek klarte imidlertid å utligne i Torino for publikum.

Med uavgjort 1-1 har Juventus gått fire kamper ubeseiret på den italienske toppreisen denne sesongen, og etterlot dem i exit-sonen i de første ukene av kampanjen.

I tillegg til å tape Ronaldo I sommer byttet Juventus manager og kom tilbake til klubben for andre gang etter avgang av Masmiliano Alegre Andrea Birlo. Etter hvert som laget slet med å gå videre, ble det imidlertid klart at de hadde savnet den spanske kanten av den portugisiske landskampen.

Med tanke på det, er det ingen overraskelse at United -fans deltar i sosiale medier søndag kveld, med Juventus som sliter.

UtdRidwan: “Juventus har nå tapt 2 kamper siden Ronaldo forlot klubben. Vi ble fortalt at han var lagets problem.”

@amit_mavar: “De sa til Juvi at de ikke trenger Cristiano Ronaldo.”

utd_nesh: “Pokpa ble absolutt ikke med i denne rabattgruppen.”

Cristiano7_cult: “Ronaldo kommer til problem”

@ Kronologi CR7: “Cristiano Ronaldos tidligere klubb Juventus ble nedrykket etter å ha forlatt Ronaldo og hadde den verste starten i historien. Han var aldri et problem.

Det burde være vanskelig for Juventus -supportere å se hvordan Ronaldo startet sin andre karriere på Old Trafford.

Ronaldo kom tilbake til resultatlisten på West Ham etter å ha slått Young Boys 2-1 tirsdag mot United i Newcastle sist helg.

Hans første forsøk ble stoppet av Lucas Fabianski.

Balanse er nøkkelen for å gjøre det til en uforglemmelig dag for United Jesse Lingard Vant sent på London Stadium. David de Gea reddet en straffe fra Mark Noble i skadetid.