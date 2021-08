De siste endringene i reisesystemet ser sju land lagt til den grønne listen

Sju land har blitt lagt til Englands grønne liste som en del av de siste endringene i reiselyssystemet.

Tyskland, Østerrike, Slovenia, Slovakia, Latvia, Romania og Norge er blant syv land som er lagt til den karantene-frie grønne listen.

Som forventet ble det også bekreftet at ankomster fra Frankrike ikke lenger trenger å isolere seg selv.

Det vil være på linje med alle andre gule land, hvorfra deltakere bare trenger å være i karantene hjemme hvis de ikke er fullstendig vaksinert.





Fra rødt til gult

Regjeringen har kunngjort at India er blant fire land fjernet fra Englands rødliste.

Bahrain, Qatar og De forente arabiske emirater ble også flyttet fra kategorien høyrisiko.

Beslutningen betyr at innkommende reisende ikke vil bli pålagt å overnatte 11 netter på et karantenehotell med koronavirus.

Spania har unngått å gi den den røde statusen, men regjeringen oppfordrer reisende til å ta en PCR -test før de kommer hjem fra landet.

gult til rødt

Mexico, Georgia og de franske utenlandske avdelingene La Reunion og Mayotte vil bli plassert i rødt nivå.

Endringer i reiselister trer i kraft klokken 16 på søndag.

Turister vil kunne besøke Taj Mahal igjen når India flytter til ravlisten (Bilde: Getty)

Frykt for Spania

Det har vært bekymringer i reiselivsbransjen om at Spania – Storbritannias mest populære utenlandsdestinasjon – kan legges til på rødlisten, men det er fortsatt gult.

Regjeringen har oppfordret reisende fra Spania til å ta en PCR -test “der det er mulig” som en obligatorisk test før avreise.

Mange bruker for tiden billigere laterale strømningstester for å oppfylle testkravene.

Regjeringen sa i en uttalelse at PCR -tester bør brukes “som et forebyggende tiltak mot videre spredning av viruset og varianter i landet.”

Hun la til at leger og forskere i Storbritannia “fortsatt er i nær kontakt med sine kolleger i Spania for å holde seg oppdatert om de siste dataene og saksbildene”.

Regjeringen hevdet at beslutningen om å stryke rav plusslisten og justere Frankrike med resten av den gule listen “forenkler systemet i tre kategorier.”

Men den grønne overvåkingslisten – designet for å gi reisende beskjed om hvor en grønn stat er i fare – er fortsatt i bruk, og den har ikke endret seg.

Turister på Ibiza i august i fjor (Bilde: Carlos Alvarez / Getty Images)

Hvordan reagerte flyselskapene?

Karen Dee, administrerende direktør i Association of Airport Operators, sa at utvidelsen av den grønne listen var et “positivt skritt fremover”, men advarte om at Storbritannia fremdeles var “langt fra en fullstendig og meningsfull gjenopptakelse av internasjonale reiser”.

Tim Alderslade, president i British Airways, bransjegruppen som representerer flyselskaper som er registrert i Storbritannia, beskrev kunngjøringen som “nok en ubesvart mulighet”.

Han la til at reiselivsnæringen ikke hadde “noe som den gjenåpningen den hadde håpet på”.

Paul Charles, administrerende direktør for reisekonsulentvirksomhet The PC Agency, sa: “Selv om det er noen velkomne fremskritt, er regjeringen fortsatt veldig forsiktig, ettersom den bør åpne reiser raskere for å hjelpe sektoren til å komme seg.”

Johan Lundgren, administrerende direktør i easyJet, sa: “Sommeren har nå begynt for fullt, og dette gir en viss trygghet for forbrukerne ved å opprettholde status quo for store feriedestinasjoner, i tillegg til å legge til noen destinasjoner på den grønne listen for bestillere i siste liten der det er fortsatt flytilbud. Og herlige ferier er tilgjengelige.

Men vi er fortsatt skuffet over dobbeltmoralene som gjelder for reiser kontra den lokale økonomien. Med smittefrekvenser fortsatt lave i store deler av Europa og høye vaksinasjonsnivåer i Storbritannia, om ikke nå, er det vanskelig å vite når det er på tide at det meste av Europa virkelig blir grønt.

“Og regjeringen må raskt takle det dyre testsystemet som legger til unødvendige kostnader, spesielt for de fullstendig vaksinerte. Ingen ønsker å se fly bli de velstående gjenstander – spesielt når så mange trenger å flykte eller bli gjenforent etter så lang tid . ”

Følg Facebook InYourArea -siden for de siste nasjonale overskriftene

Mark Tanzer, administrerende direktør i Abta – The Travel Association, sa: “Dagens bekreftelse på at Frankrike slutter seg til populære feriedestinasjoner som Spania og Hellas på listen over land som har fullt vaksinert enkeltpersoner og deres familier som de kan reise til uten å måtte sette karantene på avkastningen er positiv, spesielt Vi er nå inne i den kritiske skoleferien.

“Imidlertid fortsetter regjeringen å ikke fullt ut utnytte suksessen med vaksineutrullingen ved å ta en veldig forsiktig tilnærming til den grønne listen og unnlate å lette reisebegrensninger, inkludert krav til flere tester, selv når du besøker destinasjoner med lav risiko.

“Som et resultat har Storbritannia haltet bak våre europeiske konkurrenter, og åpningen av internasjonale reiser fra Storbritannia går sakte – noe som gjør det svært vanskelig for reisebyråer og turoperatører å skaffe nok inntekt til å starte en bedring, som er hardt nødvendig for å beskytte jobber, bedrifter og levebrød. “.