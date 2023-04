«De som jobber må tjene minst 500 euro mer enn de som ikke jobber», ønsker Open VLD å tiltrekke seg jobb

«For et fritt og sterkt land», sa justisminister Vincent van Quickenborn, som sammen med det flamske parlamentsmedlem Maurits Vande Reede vil organisere Open VLD-konferansen neste måned. Partiet legger frem en rekke forslag som tar sikte på å utvide forskjellen mellom arbeidere og arbeidere. Målet er å gjøre denne forskjellen netto €500 per måned.

Spesielt Van Quickenborn og Vande Rede foreslår en frysing av ytelsesøkninger. til denne forskjellen er nådd. Etter det kan ytelsene øke igjen, men ikke raskere enn lønnen til de som jobber.

Liberalistene ønsker også å kombinere de ulike sosiale ytelsene forbeholdt personer som ikke jobber til en enkelt sosial sum, bundet til arbeidsviljen og tidsbegrenset. Tenk for eksempel på de sosiale fordelene ved energi, Internett, bolig og offentlig transport. «De som mottar dette beløpet kan selv bestemme hvordan de skal bruke det», heter det i boken.

Til slutt, for å legge en flamsk impuls til disse føderale reformene, krever de liberale også en utvidelse og utdyping av den flamske sysselsettingspremien. Denne arbeidsbonusen, beregnet på flamske folk som jobber og ikke tjener mer enn 2500 euro per måned totalt, kan utgjøre en årlig bonus på 600 euro, eller 50 euro per måned. I følge Open VLD kan den fortsatt herdes. Han ønsker for eksempel å utvide ansettelsesbonusen til alle arbeidstakere, også selvstendig næringsdrivende, og anbefaler å tredoble beløpet. Dette betyr at arbeidere kan få opptil €1800 i skattefradrag årlig, eller ytterligere €150 netto per måned.

«I dag vitner folk åpent om at det er bedre for dem å la være å jobbe og leve på bekostning av de som jobber. Det er jeg absolutt ikke enig i. Men vi må radikalt reformere systemet for å forvise denne mentaliteten. » sier fru Vande Ryde. «Som andre partier kommer med forslag etter forslag for å fraråde handling og belønne passivitet, ønsker vi å endre tankskipets kurs.»