De store innovasjonene i Windows 11 er her

5. oktober Vi introduserer Microsofts nye operativsystem. En start som foregår i flere etapper. Mens du venter på å bli vant til det – i hvert fall hvis datamaskinen din er så heldig å være kompatibel – her er de viktigste nye funksjonene som ble introdusert Windows 11.

Estetiske endringer, nye funksjoner og bedre integrering av skyspill er i programmet for Windows 11, men ikke bare det. Microsofts nye operativsystem introduserer et helt nytt sett med funksjoner.

En ny design og fokusert meny

Det første som åpenbart endrer den estetiske endringen i Windows 11 er at hvis utviklingen mellom Windows 10 og Windows 8 ikke er revolusjonerende, er det fortsatt endring i luften.

Microsofts nye operativsystem beholder faktisk det grunnleggende i Windows 10, men introduserer et nytt design kalt Sun Valley. Sistnevnte resirkulerer alle vinduer i operativsystemet, med mer avrundede og gjennomsiktige. Nye popup-vinduer vises også.

Vi merker oss også at ikonene har blitt fullstendig redesignet (flytende design). De er veldig konsistente og veldig moderne. Microsoft har også en liten ansiktsløftningsrett til å effektivisere alle applikasjonene.

Når det gjelder Start -menyen, er den nå plassert i midten av sidefeltet og i backend -applikasjonene, og ser ut til å flyte når den åpnes.

Henter widgets

Avslutt interaktive fliser og plasser widgets i Start -menyen. I Windows 11 kan du legge til en interaktiv forhåndsvisning av et program. Dette lar brukerne legge til en widget for været, nyheter eller kalenderen og få tilgang til dem direkte fra Start -menyen.

Litt Android på Windows

En av de store innovasjonene i dette nye operativsystemet er utvilsomt muligheten til å bruke Android -applikasjoner på datamaskinen din. Microsoft Store – gjennomgått og fikset – viser en side dedikert til mobilapplikasjoner tilgjengelig på Android som kan lastes ned og installeres på Windows 11 som praktisk talt hvilken som helst programvare. En innovasjon er mulig for Amazon App Store, Android -applikasjonsbutikken som administreres av Amazon.

Microsofts operativsystem følger Android -miljøet, så applikasjonene er basert på Windows 11.

Denne nye funksjonen er dessverre ikke tilgjengelig i begynnelsen av Windows 11. Vi må vente til begynnelsen av 2022 for å dra nytte av dette.

Økt produktivitet

Med sitt nye operativsystem legger Microsoft igjen vekt på produktivitet gjennom “snap -team”. Disse lar deg lagre vinduene dine veldig enkelt med forhåndsdefinerte modeller. På denne måten vil applikasjoner vises side om side automatisk, uten at brukeren bekymrer seg eller styrer dimensjonene og posisjonen til vinduene. Bare dra ham side om side for å gruppere ikonene deres på oppgavelinjen.

Windows 11 lar deg lage forskjellige skrivebord; En til å ansette og en annen å tilpasse, for eksempel.

Vi merker også chatintegrasjonen av et meldingsprogram som ble lansert for noen måneder siden i Windows 11. Sistnevnte er faktisk en mildere versjon av team, og lar deg enkelt svare på meldinger og starte en ny samtale med en direkte kontakt. Chat -ikon.

Forbedret autonomi og effektivitet

Hvem sier den nye oppdateringen, nødvendigvis sier programvareutvikling. Med dette nye operativsystemet kan brukerne forvente bedre ytelse ettersom de bedre administrerer minne og prosessorressurser, og prioriterer front-end applikasjoner.

Dette fordeler autonomien til bærbare PC -er fordi bedre styring av ressurser vil spare datamaskinenes batteri.

XCloud -opplevelsen i huben til Windows 11

Microsoft ønsker å fremheve spilltilbudet, og derfor installerer Xbox-appen automatisk kryssspill og krysslagring på datamaskiner som kjører Windows 11.

Støtte for automatisk HDR, muliggjør automatisk HDR -visning på kompatible skjermer, og direkte lagring reduserer lastetiden sterkt og starter spill raskere.

De fleste nye funksjonene som ble introdusert av Windows 11 har samme formål: å gjøre Windows til et økosystem som er lett å bla gjennom. Det burde være et slags “hjem” for OS -brukere, sa Banos Pane, som har ansvaret for Windows, der “å leve” er bra.

Det er derfor endringene ikke er så revolusjonerende sammenlignet med Windows 10 – ved første øyekast. Tanken er ikke å forstyrre vanene til millioner av Windows -brukere.

