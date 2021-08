De største vinnerne av Amanda Awards er ‘Ninjabi’, ‘Painter and Thief’

Etter å ha vunnet Star of the Year-prisene i Berlin av byene Southwest, Edinburgh og Melbourne, fortsatte “NinjaBaby” sin prisvinnende serie på Norges prestisjetunge Amanda Awards for National Films. Prisutdelingen deres begynte lørdag kveld på den norske internasjonale filmfestivalen i Hawksund.

Det andre innslaget til TV-filmregissøren Youngwild Sway Flick (“Women in Excess Men’s Shirts”), komediedramaet vant i fire hovedkategorier: Regissør, skuespillerinne (Christine Guzat Thorpe), birolle (Nader Kadhemi) og manus (Johann Fasting, Flick og Inga H. Sutrey)

Flickis andre funksjon er basert på Satres roman The Graphic, The Art of Falling, som vant flere ungdomslitteraturpriser for den norske illustratøren i 2012. Filmen følger artisten Rachel, 23, som uventet oppdager at hun er seks måneder gravid og at faren ikke er kjæresten hennes, og så fortsetter historien å være humoristisk, men grunnleggende, vendinger.

“Jeg er en rastløs person,” sa den nordiske filmskaperen Variasjon. “Hvis jeg vet hvor jeg skal og jobber med noe, får jeg en kløe på ryggen og ber dem om å endre det. Jeg ville gjøre det. [a film] Livet var så gal som det kunne være.

Den andre store vinneren av natten viste seg å være “The Painter and the Truffle”, som vant beste bilde – den første dokumentaren som vant den første kupongen ved Amanda Awards 2002. Den vant priser for redigering og dokumentar. Beste dokumentarfilm på fjorårets Sundance Creative Storytelling Award og BFI London Film Festival.

“Ninjabi”

Hilsen av Motlis

Regissert av Benjamin Ree og produsert av Ingvil Kiske, handler den norske filmen om en venn som stjeler en kunstners uvanlige, men sanne historie og stjeler to malerier av en tyv.

Ree oppdaget først temaet for filmen etter å ha brukt mange år på å forske på kunsttyveri. Maleren er den tsjekkiske kunstneren Barbora Kisilkova, som bor i Sverige etter å ha tilbrakt en tid i Oslo, hvor to av hennes store verk ble tatt på hennes første soloshow.

Filmen ble anerkjent som en av de beste internasjonale dokumentarfilmene de siste to årene for sin originale historiefortelling, men holdt seg imidlertid til fakta og presentert på en helt nyskapende måte, spesielt ved å gjøre filmens emner til aktive deltakere.

“Utrolig. Jeg husker Benjamin Reins ord” Maleren og tyven “, en merkelig vennskapshistorie der merkelige teknikker gir utrolige resultater. Varianter Peter Dibruz sa i sin anmeldelse.

“Maler og tyv”

Benjamin Re

En annen bemerkelsesverdig vinner ble “forrådt” i den 37. utgaven av den norske bransjens beste filmpriser, som ble sendt direkte på norsk fjernsyn. Den mottok ni nominasjoner, bak det første trollet av “Ninjabi” 11. Det første norske aspektet som tok for seg jødeforfølgelsen i Norge under første verdenskrig ble “forrådt” mottok to skuespillpriser: “Skuespilleren med” 18 for ” Jacob Aptebro “på” Etter; Og birolle for Nader Kademi (“Pioneers”).

Amandakomiteens ærespris ble delt ut til den norske filmskaperen Otwar Bull Duhos, som vant den norske filmkritikerprisen for “Maria Maruszka” (1973) på 1970 -tallet, samt 1974 “Strike!” Perth vinner i Cannes. Tuhus gikk videre til en andre karriere som NRK dramasjef fra 1994 til 2000.

Kunstavdelingens mekaniske ekspert Horst Molkenber vant Amandas Golden Cloper.

Lørdagens publikumspris, populært kjent som Amanda, ble overrakt til “Generator John Udaya”, en fire år gammel ung kvinne som overlevde et terrorangrep i 2011 i Norge og fortsatte sin politiske karriere i ti år. Land

Amanda Awards i 2021

Beste film

“Maler og tyv,” (Benjamin Ree, Norge)

Regissør

Youngwild Sway Flick, (“Ninjababi,” Norge)

Skuespillerinne

Christine Gujat Thorpe, (“Ninjababi”)

Skuespiller

Jacob Aptebro, (“Forrådt,” Norge)

Skuespillerinne

Pia Halvorson, (“svik”)

Understøttende skuespiller

Nader Kadhemi, (“Ninjabi”)

Skjermspill

Johann Fasting, Youngwild Sway Flick, Inga H. Chatre (“Ninjabi”)

Dokumentar

“Maler og tyv”

Kinematografi

Eagle Haskold Larson, Viktor Kozakovsky (“Kunda,” Norge, USA)

Redigerer

Robert Stengard, (“maler og tyv”)

Lyddesign

Alexander Tudarev, (“Kunda”)

Opprinnelig poengsum

Thomas Diptal, (“Søstre: Vi ser våre supermakter om sommeren,” Norge)

I drakt

Ingjert Meland, Marianne Stranger, Edonche Zimmer Gudromson, Birkitte Larson, Nina Pure Bren, (“Grid”, Norge)

Kosmetikk

Maria Jornes Hermanson og Phi Brow (“Project Z,” Norge)

Produksjonsdesign

Ulrika Action og Tobias Eving, (“Forrådt”)

Visuelle effekter

Dennis Klein og Pierre Lemmers (“Dragon Girl”, Norge)

Barnas bilde

“Søstre: Vi ser våre supermakter om sommeren,” Silje Solomonsen, Arlid Austin Omundsen “)

Kortfilm

“Hva er en kvinne?” (Marin Huskjold, Norge)

Fremmedspråklig film

“En annen runde” (Thomas Winterberg, Danmark, Sverige, Nederland)

Folk Amanda

“Generation Udoya,” (Aslak Holm, Sieve Entrance, Norge)

Golden Clopper fra Amanda -komiteen

Horst Molkenber

Amandakomiteens ærespris

Odwar Bull Duhas