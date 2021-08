De sunneste og lengstlevende menneskene finnes i Japan, Hawaii og Norge; her er hemmelighetene dine

I 2019 tok jeg en pause fra mitt travle liv i New York på jakt etter lykkehemmeligheter rundt om i verden. Jeg reiste til seks forskjellige steder, inkludert Norge, Hawaii og Japan. Jeg visste at helse, lykke og lang levetid ikke er noe du virkelig kan kjøpe, så jeg intervjuet over 100 lokalbefolkningen og eksperter om deres mening. jeg fant? Ekte velvære går mye dypere enn grønn juice eller dyre kosttilskudd når det ses gjennom et globalt objektiv. Det handler mer om å pleie sjelen din med de tidløse kurene som alltid har vært viktigst, som lokalsamfunnet, frisk luft og endring i perspektiv. Her er tre fascinerende helse- og lykkehemmeligheter fra noen av de eldste menneskene i verden:

En venn av meg som vokste opp i Norge introduserte meg opprinnelig for en filosofi som heter Friluftsliv (som oversetter til “liv i det store utendørs”). Tilhengere av Friluftsliv beskrive det som en følelse, en grunnleggende lengsel etter å tilbringe så mye tid utendørs som mulig. Det spiller ingen rolle at Norge regner tonn hvert år, eller at solen ikke engang går opp i tre måneder i visse deler av landet: Nordmennene, som er blant de høyeste i forventet levealder, er fremdeles dedikert til årsaken til å gå utenfor. Og det er i stor grad fordi de vet at det vil forbedre humøret, mental helse og følelsesmessige velvære. Folk i USA bruker ikke nok tid utendørs. Ifølge Environmental Protection AgencyAmerikanere tilbringer i gjennomsnitt omtrent 90% av tiden innendørs, hvor konsentrasjoner av noen forurensninger ofte er to til fem ganger høyere enn typiske utendørs konsentrasjoner. Det er ikke akkurat bra for helsen vår.

I Norge blir folk guidet av en avslappet tilnærming til friluftsliv kjent som friluftsliv, som oversettes til “livets utendørs”. Foto: Annie Daly

For å oppnå de helbredende effektene av Friluftsliv, du trenger ikke å gå på en episk campingtur eller fottur. Å gå for å kjøpe mat i stedet for å kjøre er Friluftsliv. Å ha piknik i parken i stedet for å spise innendørs er Friluftsliv. Å løpe i parken i stedet for å gå på treningsstudio er Friluftsliv. Lær i utendørs barnehager i stedet for i et lukket klasserom (ja dette er en ting i norge) Det er Friluftsliv. Mange lokalbefolkningen lar til og med babyene sine ligge ute i barnevogner for å sove, slik at de kan venne seg til utendørs livsstil fra ung alder!

Amerikanerne liker rask og enkel mat. Hvem har tid til å gjøre noe med så mange trinn? Men en måte å styrke fokuset og øve på å være tilstede er å glemme deg selv ved tidvis å delta i intrikat aktivitet, ikke så mye for resultatet, men for prosessen. I Japan, hvor gjennomsnittlig levetid på 85 årTeammestere gjør dette med teseremonier, et koreografisk ritual for te- og servering. Under prosessen er fokuset deres så dypt at de ikke tenker på noe annet. Det handler om å omfavne det buddhistiske tidsbegrepet, forklarer Shigenori Nagatomo, professor i filosofi ved Temple University.

Kaiseki er en tradisjonell japansk fleretters middag. Foto: Annie Daly

“Mange dagdrømmer og tenker at det er noe bedre andre steder enn der de er,” sier han. “Men det er en ypperste virkelighet som utspiller seg foran øynene dine, hele tiden, så du vil fullt ut engasjere deg i det.” Det er fornuftig: hvis alt er ubestandig og tiden er flyktig, burde vi ikke alle jage øyeblikk som er så fantastiske, så unike at de får oss til å glemme oss selv og komme ut av våre egne hoder?

3. De lærer historiene sine

I USA, Hawaii rangerer først i staten med den høyeste gjennomsnittlige levealderen. “For å leve et sunt liv i denne verden, må du kjenne din historie,” fortalte Greg Solatario, en innfødt hawaiianer som bor i det samme landet der han vokste opp, en sulten ettermiddag. “Jeg kommer fra dette landet. My familie det kommer fra dette landet, “understreket han mens han pekte på regnskogen rundt.” Og jeg tror på en dyp, dyp måte at det å vite hvor jeg kommer fra, hjelper meg å holde kontakten og tilkoblingen hver dag. “ Som en 50. generasjon Solatario er Greg en del av den siste gamle familien som fremdeles bor i Halawa -dalen, et historisk sted på Molokai. der hawaiianere bosatte seg så tidlig som 650 e.Kr.. “Det er en hawaiisk setning, Se på læreren, som betyr “se på kilden” eller “se på læreren”, “sa han.” Tanken er at dine forfedre er dine guider. Når du vet hvor du kommer fra, kan du kjenne deg selv bedre. Og å kjenne deg selv, kjenne historien din, er en av de beste måtene å ha det bra. “

En vakker strand på Hawaii Foto: Annie Daly