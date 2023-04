De superrike flykter fra landet i frykt for grufulle skatteøkninger… 0,1 poeng – frigjøring

En legendarisk enhet av store formuer… Dusinvis av norske mangemillionærer og milliardærer har flyktet fra landet etter den nylige innføringen av et nytt skattesystem. Lokalavis Dagens Naringsliv Det talte tretti deporterte til lavskatteland, flere på noen få måneder enn på hele tiåret. Kunngjøringen av Kjell Inge Røkks avgang, den 4. formuen og landets første skattebetaler, i midten av september 2022 har oppfordret de velstående til å følge hans eksempel.

Denne panikken ble forårsaket av endringen i landets økonomiske situasjon siden 1. november i fjor. Utbytteskatten ble økt og formuesskatten litt økt. Sentrum-venstre-regjeringen har besluttet å heve den nasjonale skattesatsen til 0,4 %, opp fra 0,3 % tidligere på eiendeler på 20 millioner norske kroner (1,7 millioner euro). Dette kommer på toppen av 0,7 % kommuneskatt på eiendommer på 1,7 millioner norske kroner (150.000 euro). Samlet sett har skattesatsen på landets rikeste steget til 1,1 % fra 1 % tidligere.

Tvunget avreise, egentlig?

De forklarte hånden i hjertet som de ønsket å redde «investering» Og «Arbeid» Innenfor sin organisasjon ønsket noen ledere å finne en mykere grunn som ville ønske dem velkommen med sin økonomi. De lovet også å unngå å kreve høyere utbytte for å kompensere for denne endringen i beskatningen, som ville ha ført til en reduksjon i beløpet de bevilger til veksten av billettkontoret deres. Ved å redusere formuen sin (svært lite), tror de ikke at de vil delta i nasjonal enhet.

«Jeg liker det ikke, men den nåværende regjeringens tøffe og økte skatteregler gjør at jeg ikke har noe valg som grunnlegger og ansvarlig eier.Dort Uland Kolstad, investor i næringseiendom og lakseoppdrett, sa i mikrofonen til en lokal TV-kanal i Luzern. til ham,»Når man ønsker å skape nye arbeidsplasser, er det urettferdig å pålegge bedriften slike kostnader. Hvis han hadde oppholdt seg i Norge, ville skatten ha doblet seg. Nesten 1,5 millioner euro. En dråpe vann for noen med en kapital på cirka 182 millioner euro.

Sveits, velkomstlandet

Som mange superrike nordmenn valgte Kolstad Sveits og begrenset skatten til de velstående. «Jeg hadde ingen venner da jeg kom. Men nå, siden vi er så mange, har vi kaffe nå og da. Det sier Kolstad til en norsk avis Pinposton.

Fredrik Haga var den siste nordmannen som stoppet linjen i retning Alpene. Som 31-åring er han medgründer av kryptovalutadataselskapet Dune, verdsatt til 1 milliard dollar, og har nå flyttet til Zug. I en artikkel fra Financial Times, Forretningsmannen kommer med det samme argumentet som sin kollega: «Jeg måtte ta et valg: vil jeg bli i Norge eller vil jeg at denne virksomheten skal lykkes? Det handler ikke om å ikke betale skatt. Det handler om å betale skatt på penger jeg ikke har.».

52 milliarder euro

Ifølge en emeritusprofessor ved Norges Handelshøyskole sitert i en britisk avis Verge, var den samlede formuen til de som forlot landet minst 600 milliarder norske kroner, eller 52 milliarder euro. Underskuddet i skatteinntekter er beregnet til rundt 175 millioner kroner, eller 15,31 millioner euro, i året, mens norske myndigheter frykter en ny bølge av avganger de neste månedene.

Stilt overfor denne flukten av finanseliter, etterlyser den norske regjeringen fornuft. Erlend Grimstad, statssekretær i Finansdepartementet, fortalte Guardian : «Hvis du har vært vellykket og velstående i Norge, tror vi at du vil fortsette å delta i det norske samfunnet. Den norske modellen er at alle bidrar etter evne, så de med mer evne betaler skatt.Han håper de velstående nordmennene kommer tilbake «Med tiden». En tid regjeringen ikke vil kaste bort: Tvangstiltak, spesielt exitavgiften, må iverksettes så raskt som mulig.