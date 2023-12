De terapeutiske fordelene med cola… i små mengder

Cola-brus selges i milliarder av bokser i dag. Det banebrytende Coca-Cola-selskapet ble lansert i 1886 av en farmasøyt i Atlanta uten medisinsk hensikt: han ville bare lage en forfriskende drink! Stadig mer kritisert selv i den «sukkerfrie» versjonen, men Coca-Cola, Pepsi og andre Richie Cola-produkter anbefales for bruk i tilfeller av gastroenteritt, kvalme eller etter et veldig rikt måltid, og noen ganger til og med i tilfeller av influensa eller forkjølelse . ! Så, er det placebo eller ikke dette «bestemorens» middel?

Dr. Belin bekrefter en viss effektivitet: «Cola, i små mengder, letter fordøyelsesprosessen, ved å virke nesten som pepsin, et enzym som finnes i magesaft som bryter ned proteiner. Mange laboratorieforsøk har vist dette. Jeg vil si det er godt i et glass eller to. Vi vet at å spise det i store mengder skader fordøyelsesprosessen og forårsaker oppblåsthet.

Cola-automater på skolene er definitivt slutt!

I tilfeller av magesyke, diaré og oppkast, «er denne sukkerholdige drikken bedre enn vann, da mangel på smak kan føre til kvalme», fortsetter allmennlegen, «som lar deg rehydrere mindre, mens sukkeret gir energi i kroppen. .» En form for karbohydrater som brenner raskt. Så vi tar en klassisk Cola, kald, men ikke iskald! Det er ikke «flat» som noen anbefaler, for å beskytte mageveggen mot aggressive bobler. For i virkeligheten er det karbondioksidet som beroliger magen ved å bidra til å balansere pH, omtrent som sprudlende vann.

Uansett råder legestanden fremfor alt å drikke vann, ved romtemperatur, da det hydrerer kroppen mer enn noen annen drikke. Med ingefær og sitron vil det være effektivt mot kvalme eller forkjølelse. I kamilleinfusjon mot fordøyelsesvansker. «Vi kan ledsage kosttilskudd med melketistel, artisjokk eller gurkemeie for eksempel, planter som stimulerer galleproduksjonen i leveren.»