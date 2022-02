De to fra Haute-Garonne skal seile 5 måneder i det norske polarhavet

Mot det norske polarhavet! Fire elever fra en Paris-skole CentraleSupelec Tilrettelagt for å kombinere en annerledes reise Stå på ski Og Båttur. I fritidsåret reiser fire kommende ingeniører til Norge under en reise 8.500 km Når 5 måneder. Avreise 5. mars på Lorient.

Blant de fire, navngitt JPK 45 KahunaTo av dem Øvre Coron : Juan LazardFørst Castanet-Doloson og Baptiste Guttens Av Labastide-Beauvoir. Uavhengig mening Spurte 23 år gamle Juan.

Sportsreiser

Eventyret til disse 4 eventyrerne vil være veldig sporty. Faktisk kobler den navigasjon ved hjelp av en elektrisk båt og ski Den første i verden. Teamet er for tiden i Lorient for å fullføre de siste forberedelsene. Turen starter 5. mars og varer i 5 måneder.

Med avgang fra Lorient seiler vi gjennom Den engelske kanal, krysser Nordsjøen til Norskehavet, og deretter til Lofoten og Svalbardskjærgården. Så tar vi med skiene på en skitur. Vi skal klatre direkte fra sjøen, forklarte Yuvan med stor interesse.

Juan Lazard, 23, opprinnelig fra Castanet-Dolosan og elev ved Central Supelek School, vil delta på Kahuna-turen. © Kahuna Travel

Med det, Reis til Kahuna Disse 4 sportsentusiastene vil nyte havets skjønnhet og gleden ved fjellbaserte aktiviteter. I navigasjonsperioder vil den være mindre mobil, med fire fremtidige ingeniører som implementerer sine egne Vitenskapelige erfaringer.

. Og vitenskapsmann

Juan, Baptiste, Quentin og Robin vil overvåke CentraleSupélec Industrial Engineering Laboratory. Under seilasen gjennomfører de energibalansen til den elektriske båten.

Saken er at vi har noe å passe på. Det er ingen påvirkning på systemet vårt fra utsiden, så det er veldig enkelt å balansere energien. Dette vil tillate deg å svare på noen grunnleggende spørsmål om det unike med en elektrisk seilbåt: Hva er karbongevinst? Hvor mye tid i året bør du bruke for å trives i miljøet? Hvilken økonomi skal vi få? ”Forklarer den castanske studenten.

Derfor ønsker fremtidens energiingeniører å vise interesse Miljø og økonomi Samt når det gjelder interesse Opptreden Fra Båt. det er en JPK45 (Derav navnet på gruppen), designet Lorient. Studenter deltok på ingeniørkurset Modellens første elektriske seilbåt JPK45. Produsentene installerte deretter motoren med den dimensjonen studentene forestilte seg.

Nøye forberedt

Kvartett Seriøst forbereder 1 år for dette eventyret. De kan oppleve ekstraordinære situasjoner som håndtering av polare hav og isbreer.

Vi samhandler også med lokalt dyreliv som isbjørn! På Svalbard vil vi være ved portene til Nordpolen, som er det nordligste punktet hvor du kan gå med båt. Det er flere isbjørner enn mennesker, sa Juan.

Samtidig fulgte elevene med Øvelser Skiturisme Og skapte mange seiltreningsguder. Man må gå Korsika En annen Biscayabukta, Mellom Bilbao og Morlaix. Han mener også han har brukt Hans diplom som profesjonell kaptein Forrige vår.

Film og internettserier

Eventyret deres vil bli gjenstand for en film og en nettserie. Mulighet for å diagnostisere Daglig liv og liv i semi-autonomi Disse modige elevene. De har tenkt på selv de minste detaljene. Om bord, Solcellepaneler Kan brukes til å generere energi til oppvarming og varmtvannsberederbruk. Til dem også en Vannmaskin Trenger mer vann, men også fiskeutstyr for å mate fersk fisk.

Hvis forholdene Vær Mot dem bruker elevene varme klær for å spare energien til maskinene. “Vi vet at hverdagen vår kommer til å bli veldig spesiell, så det har vi Forbered deg fysisk og mentalt Gjennom hele året “lover Juan Lazard stolt før slutten:” Vi vet hva vi kan forvente!

