Joshua Zirkzy, som ankom Bologna i 2022, kunne allerede ha forlatt Serie A-residensen i fjor sommer.

Faktisk ifølge opplysninger fra Leder prøveløslatelse, var den 22 år gamle nederlandske spissen i kikkerten til Ajax Amsterdam. Resultatet, i hvert fall Sven Mislindt, er nå tidligere sportsdirektør i Eredivisie-kadreen. Bataviske medier skrev i sin spalte at den tyske lederen Joshua Zirkzee hadde vært under hardt press for å signere avtalen, men hans kolleger Jan van Halst, Cies van Ovelen og Maurice Stein bestemte noe annet. I en fullstendig uenighet valgte ajasittene deretter Georges Mikudadze og Chuba Akbom. Hvis Last City gjorde det bra, ville det egentlig ikke passe den tidligere RFC Tsering-spissen. Den georgiske landslagsspilleren har allerede forlatt rivalene Feyenoord og sies også å returnere til FC Metz på lån. Tilbake til Lorraine slik at han kan tillate seg å gjenvinne følelsene sine. En drøm ble en realitet for Lyonnais.

Denne sesongen har Joshua Zirkzy åtte mål og fire målgivende pasninger på atten kamper i alle konkurranser. Verdien har nylig økt fra tretten til tretti millioner euro. Bolognas ledere har rett i å signere mannen som nådde toppen av Sporting Anderlecht, han vet allerede at han spilte med Parma før han til slutt returnerte til Serie A. A-mesterskapet.

