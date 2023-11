De tre grunnene som mørkner utsiktene for bankene

Det er et ganske betryggende bilde, om enn med noen forbehold, i den halvårlige rapporten om finansiell stabilitet presentert onsdag morgen av visepresidenten i Den europeiske sentralbanken, Luis de Guindos. Den europeiske sentralbanken bekrefter at «Bankene i eurosonen har vist motstandskraft mot sjokk siden utbruddet av pandemien og deres lønnsomhet har økt.Mens han la til at de ««Det møter motvind fra tre hovedkilder.»

For det første: Finansieringskostnadene forventes å stige ettersom stigende renter reflekteres spesielt på termininnskudd, som sparere i økende grad foretrekker. «Det er også overføringer til pengemarkedsfond og til og med til euroobligasjoner. «Det er en form for konkurranse.»Luis de Guindos bekreftet. For det andre: Den europeiske sentralbanken forventer at kvaliteten på bankaktiva (dvs. kreditt) lider av en kombinasjon av høye gjeldskostnader og et svakt makroøkonomisk miljø, noe som svekker bedriftenes posisjon. For det tredje: Bankens lønnsomhet vil møte en betydelig nedgang i utlånsvolumer som følge av høyere utlånsrenter, kombinert med en nedgang i etterspørselen etter lån og en innstramming av utlånsstandardene. «En økonomisk nedgang som er mer uttalt enn forventet.»«Det kan være vanskelig» For selskaper i euroområdetSpesielt hvis gjeldsnivået er høyt, overskuddet er beskjedent, og rentedekningen er lav. Han insisterer på rapporten. «De svake økonomiske utsiktene og konsekvensene av høy inflasjon belaster enkeltpersoners, selskapers og myndigheters evne til å betjene gjelden sin.«, kommenterte Luis de Guindos for sin del. Samlet sett er banksystemet i euroområdet godt posisjonert for å motstå disse risikoene. Makroprudentielle myndigheter har økt sikkerhetskravene (red.anm. vedrørende kapital) de siste månedene for å gjøre bankene mer robuste, anslår den europeiske sentralbanken. READ Det vil nå være mulig å bytte kort mens du beholder saldoen unormalitet? Forbedringen i bankenes lønnsomhet førte imidlertid ikke til en tilsvarende økning i bankaksjekursene (+5,93 % for Eurostoxx 600 Banks de siste seks månedene). På spørsmål om hva som kan se ut til å være en anomali, sa Luis de Guindos: «Markedene anser ikke denne forbedringen som bærekraftig. Påpeker nedgangen i etterspørselen etter kreditt og risikoen for bedriftskonkurs som følge av lavere økonomisk vekst. ECB mener også at finansmarkeder og ikke-bankfinansinstitusjoner som investeringsfond fortsatt er «utstilling» Deres motstandskraft må styrkes.