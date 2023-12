De utrolige kreftene til biokull for å forbedre jordens fruktbarhet

Dette vil også interessere deg [EN VIDÉO] Dra nytte av ny teknologi for landbruket «Smart landbruk» eller presisjonslandbruk utvikles i Europa for å tillate bønder…

Biokull er en type trekull som dannes når plantemateriale forbrennes i fravær av oksygen. Alle typer plantemateriale. Og i dag vekker den oppmerksomheten til forskere av særlig to grunner. Den første er at den er i stand til å lagre karbon.

Biokull, et effektivt avfall for å redusere karbonavtrykket vårt

Den andre er at den, i henhold til forfedrenes bruk, forbedrer jordens fruktbarhet.

Plante-jord-interaksjoner drevet av tilstedeværelsen av biokull

Forskere fra Texas A&M University (USA) bekrefter dette. De studerte effekten av et biokull oppnådd fra hveteavlingsrester på tomatvekst, jordmikrobielt mangfold og planterotresponser. Og de viser det, i bladet. Grenser i analytisk vitenskapat biokull forbedrer interaksjoner mellom jordmikrobiomet og planterøttene.

Blant forskernes interessante funn var at det behandlede jordmikrobiomet viste økt funksjonell aktivitet i flere gunstige mikrober samtidig som det reduserte aktiviteten til patogene sopp gjennom hele studien. Symbiotisk aktivitet mellom planten og mikrobiomet ble også forbedret. Tomatplantene og mikrobene var «i stand til å bedre kommunisere og modulere deres funksjon, for eksempel nitrogenmetabolisme, i nærvær av biokullforklarer Amit Dhingra, en forsker ved Texas A&M University, i en utgivelse. «Denne moduleringen er viktig fordi vi vet at plantens ernæringsmessige behov endres etter hvert som den modnes.»

Ulike biokull, ulike effekter.

Fruktavlingene har imidlertid ikke forbedret seg nevneverdig. Derfor har forskerne til hensikt å fortsette arbeidet med å finne ut om det er mulig å optimalisere anvendelsen av biokull. Spesielt siden det finnes mange forskjellige biokull som planter kan reagere forskjellig på.