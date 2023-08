De vant €180 000: The Secret Story-trio avslører hva de gjorde med gevinstene sine | TV

Nesten 16 år etter at de forlot hemmelighetens hus, faller de tre søstrene tilbake til anonymitet. Men for en dokumentar om «reality TV-stjerner» som ble sendt på TFX, gikk trioen med på å bære sløret som en del av hverdagen.

I dag lever mødre, tre søstre familielivet i fred. Fordi, som Johanna avslørte, hadde de modenhet til å ta de riktige valgene til tross for at de var så unge da de vant €180 000 (€60 000 hver). «Vi delte selvfølgelig spillepengene vi vant i tre. I stedet for å bli gal, legger vi det til side for å sikre fremtiden vår, la oss kjøpe vårt første hjem og leve et komfortabelt liv. Cyrielle og Marjorie er relativt nøysomme og forsiktige, «investerer inntektene sine i sine respektive hjem.»