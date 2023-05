De verste nyhetene kommer fra Corsica for Standard

Team For flere uker siden skrev Standard de Liège i sine spalter at de var spesielt opptatt av ideen om å signere Franck Magri, en spiss fra Sporting Clube de Bastia.



Den eneste ulempen er at den korsikanske klubbens spiss angivelig er i diskusjoner med klubben sin for å utvide eventyret til Furiani. Som en påminnelse er Rouches nye mål på slutten av kontrakten hans med Ligue 2-beboeren. Ved en eventuell forlengelse vil sistnevnte ikke lenger kunne forlate det tidligere laget til den franske fotballeliten. gratis. Den verste nyheten er at Standard de Liège har begrensede midler til å styrke sin kjerne. Faktisk kunngjorde Regis Brouard, treneren til Sporting de Bastia, på pressekonferansen etter kampen at lederne hans og Franck Macri hadde åpnet forhandlinger. Det gjenstår nå å se om Angers-innfødte ønsker å utvide eventyret sitt i sin tidligere klubb med Gianni Bruno og Guillaume Guillot, eller om han til slutt vil bli ansporet av sitt første eventyr i utlandet. En sak som skal følges veldig, veldig tett for klubben ved bredden av Meuse.

Franck Magris statistikk denne sesongen i fargene til Bastia

Den 23 år gamle spissen har scoret tretten mål på tjuetre Ligue 2-opptredener denne sesongen.

Vinn innsatsen din 50 ganger