“De vil ikke vende ansiktet vårt igjen”: Fabian Le Castells sinne på Kotco “Quinols”

«Men, artister, vi vil ikke høre på dem, vi vil gjøre alt vi kan for å sikre at de stenger den», avslutter Fabian Le Castell avsnittet. «Du vet uttrykket: kultur er som syltetøy, jo mindre vi har, jo mer sprer vi det», fortsetter statsminister Alexander de Crowe, fortsetter Grand Cactus-komikeren. Samtidig er det ikke essensielt. Vær trikkesjåfør eller sykepleier, du vil i det minste være nyttig. stol på meg!”

“Vi har ikke noe håp lenger. Jeg skal stoppe hykleriet.”

Fabian Le Castel, trist over Godcos beslutning om å stenge teatrene igjen, gjenopptok sin normale stemme. “Vel, vi har ikke noe håp. Beklager, jeg skal stoppe skyggene denne morgenen fordi de uansett ønsker å stoppe kunsten vår fra å tjene til livets opphold, “forklarer kunstneren og uttrykker sin frustrasjon.” Der, Fabian, trenger en skuespiller. Scene og talende publikum. Jeg vil gjerne si at de ikke ga oss en ny sjanse, men jeg skal være høflig, for i et øyeblikk av samhold er vi alle like (RTBF-aksjon mot fare som slutter i “Viva for livet” vil ende. . Så jeg vil si «la oss stå sammen» fordi, dessverre, forsvinner den farlige karakteren med leker som dette. Så fortsett å gi donasjoner slik at i det minste noen av barna smiler. “Og konkluderte:” Skjerm, ingen applaus