De Wever: “Vi er i så store problemer at vi er klare til å gi støtte til gass- og fargeanlegg”

For å implementere strømforsyningssikkerhetsordningen mangler den føderale regjeringen fortsatt et nytt gasskraftverk. ENGIE-prosjektet valgt under Capacity Bonus Mechanism (CRM), det gassfyrte kraftverket i Vilford, står overfor et avslag på tillatelse fra den flamske miljøministeren Zuhal Demmer (N-VA).

Engy varslet at hun vil søke om ny tillatelse. Hvis det mislykkes, ble den føderale regjeringen enige om torsdag at den kan velge et annet prosjekt forutsatt at den har tillatelse. Prosjektene i Wallonia er nevnt (i tillegg til det som allerede er valgt fra Awirs i Liège, samt fra Engie). Men for å lese Mr. de Wever, finnes det prosjekter også i Flandern, selv om den flamske nasjonalisten fortsatt gikk inn for utvidelsen av to atomreaktorer, noe som etter hans mening allerede ville ha gjort det mulig for Belgia å være mye lenger i denne filen.

“I scenariet med å utvide de to siste reaktorene (Doel 4 og Tihange 3), måtte det uansett bygges et nytt gasskraftverk. Det er allerede ett sertifisert i Gent. Jeg tror filen til Luc Tack, som har søkte om en skikkelig tillatelse for et fungerende kraftverk Med gass i Tessenderlo (Limburg), ikke bortkastet på forhånd.Det var mulig å garantere forsyningen og Belgia vil finne seg i det europeiske toget hvor kjernekraft blir mer og mer sett på som grønn energi. Vi er nå i en så dårlig måte at vi ser ut til å være villige til å gi videre Engi og subsidier til gasskraftverk. Wallon for å løse problemet, sa Fromm Weaver.

Når det gjelder fru Demirs beslutning om å avslå Vilfords tillatelse, ble den innledet av et avslag i første omgang av utsendelsen fra Flamsk-Brabant som også Open Vld sitter på, som nasjonalpresidenten påpekte. “Dessuten har ingen kommet så langt for å fortelle meg ansikt til ansikt at Demirs beslutning om å nekte tillatelsen ikke var riktig,” la han til.