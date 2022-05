Dead Space Remake: Utgivelsesdato, Konsoller, Gamble … Alt vi vet om spillet

Mer enn fjorten år etter at lisensen ble lansert, kan fans av skrekkspill endelig gjenoppdage de populære. Dødssted Takket være nyinnspillingsversjonen som vil bli utgitt tidlig i 2023.

Dead Space-nyinnspilling Ny verson Gjennom spillet utgitt i 2008 Orgelspill. Det avslørte Under presentasjonen og spillsekvensen Sendt 12. mai 2022. Survival Horror Monument, Dødssted Oppkalt etter sitt mørke miljø og lyddesign. Ingeniør Isaac Clark hadde en skremmende opplevelse.

Alt vi vet er her Dead Space-nyinnspilling.

Spillet avslører endelig en dato

Under presentasjonen avslørte Motive Studio en veldig viktig informasjon: utgivelsesdatoen. Dette 27. januar 2023 At livet er et skrekk Den verste av Xbox 360- og PS3-epoken venter på deg.

En ny kunngjøring er også planlagt for Halloween 2022: Studio grupperer en » Fullt uttrykk Av spillet, i løpet av denne perioden, noen måneder før den endelige utgivelsen.

Publisert på alle nettsteder Dead Space-nyinnspilling ?

Dead Space-nyinnspilling Kommer ut på PC, PS5 og Xbox Series X | S. Så spillet vil ignorere forrige generasjons konsoller.

Overlevelsesskrekk når sitt høydepunkt

Når Bethesda utsetter spillene hennes Starfield Og Radfall, Motive Studio gir ut en nyinnspilling av Survival Horror Dead Space. Utviklerne var i stand til å forklare noen spillelementer og diskutere spillet Direktestrømming En time.

Den neste iterasjonen av tittelen, opprinnelig utgitt i 2008, vil tillate spillere å oppleve høyere nivåer av forbedring enn noen gang før, spesielt takket være nye teknologier som er utviklet – det mørkere utseendet til settene og neste generasjons gjengivelse av nekromorfer. Alle disse er forsterket av en mørkere atmosfære enn originalversjonen, i tillegg med nye visuelle effekter.

Orgelspill / Electronic Arts

Spillområder

La oss tenke på en liten sekvens av spillet Dead Space-nyinnspilling I pre-alpha (dette er ikke den endelige versjonen før oss).

Foreløpig vet vi ikke om ytterligere informasjon vil komme Dødssted, Spesielt under E3. Motive Studio kan avsløre oss en trailer. En ting er sikkert, vi vil få flere detaljer om Halloween-sesongen som starter til høsten.

Så utviklerne har 10 måneder til å fullføre Dead Space-nyinnspillingDenne gangen håper vi at spillet vil ha en anstendig forretningssuksess på den tiden.