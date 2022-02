Deaktivere Brock Lesnar-manuset i Elimination Chamber?

I Elimination Chamber 2022 jobbet Brock Lesnar hardt med motstanderne. Han slo dem alle ut, bortsett fra mesteren som aldri kunne gå inn i ringen på grunn av en skikkelig skade. Enten det er Seth Rollins, Riddle, AJ Styles eller Austins teori, er alle slått ut av den nye WWE-mesteren – under Main WrestleMania 38-arrangementet vil han legge beltet på at Roman Reigns skal forsvare Universal Championship.

Et av høydepunktene i denne Elimination Chamber-kampen var at Brock Lesnar knuste pleksiglasset på rommet sitt, erstattet Bobby Lashley og ødela alt til han vant. Dette øyeblikket er åpenbart ikke planlagt av WWE og dem selv Dyr Vil da komme ut av manuset. PWInsider hevder å være det samme Denne plasseringen er ikke i planen.

La oss se det igjen nedenfor:

Dette ryktet har imidlertid blitt stilt spørsmål ved. Faktisk så det ut til at noen fans hadde kuttet pleksiglasset på forhånd under re-sendingen etter kampen, noe som tydet på at det var godt planlagt. Dette er imidlertid foreløpig ikke bekreftet av amerikanske kilder. Etterforskningen er din, og vi finner ut snart!

Bildekreditt: WWE