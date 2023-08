Death on the Hill of General Georges, strategen for gjenoppbyggingen av Notre-Dame Paris

«PGHM (High Mountain Gendarmerie Regiment) grep inn i skråningene til Mont-Vallier» og «oppdaget liket av en mann formelt identifisert som general Georglin,» bemerket en representant for Faix’s Parkett. Tilbys.

PGHM ble varslet av ranger fra Estagnes Refuge (2.246m) nedenfor Mont-Vallier, som informerte ham om at en klatrer ikke hadde returnert, og hevdet at generalen gikk alene. , i henhold til de første elementene. Etterforskning.

Kunngjøringen om soldatens død utløste en strøm av hyllester.

Notre-Dame mister «arkitekten bak sin gjenfødelse», svarte presidenten på X Network (tidligere Twitter).

«Han vet hvordan han skaper de menneskelige og institusjonelle forholdene for gjenoppbyggingen av Notre-Dame», vurderer Paris-ordfører Anne Hidalgo i samme nettverk.

«Frankrike mister en enestående tjener for staten,» sa Valérie Pecresse, president i Ile-de-France-regionen.

«På slutten av året vil vi se pilen på himmelen i Paris», hilste general Georgelin under en generalprøve for First Floor Assembly 21. juli, en måned før hans død. Tårnet til katedralen i Brie (Meurthe-et-Moselle).

«hold kjeft»

I kjølvannet av en brann som ødela det verdensberømte monumentet i april 2019, ble han valgt til å gå avgjørende videre på det svært komplekse stedet for gjenoppbyggingen.

Firkantet, grov i begynnelsen, med et stort smil, en sterk stemme, utviklet denne mannen som var dypt knyttet til religiøs tradisjon, et direkte forhold til soldatene sine og til kameratene på byggeplassen som en offiser.

Men han kan mobbe sine samarbeidspartnere.

I november 2019 ba Philippe Villeneuve, sjefsarkitekten for de historiske monumentene, tårnet om å «holde kjeft» etter å ha erklært seg for en enhetlig rekonstruksjon.

Generalen benektet enhver kamp, ​​og snakket om «gjensidig respekt og ære». Som en god soldat definerte han seg selv som leder av «task forcen» for Notre-Dame og erklærte sin fulle lydighet mot staten.

«Jeg skal holde kjeft, jeg skal bestemme hvilken pil jeg skal velge, og det stopper meg ikke fra å spille rollen jeg mener burde være min. Min plass, men det er den ikke. Ikke et offentlig rom ,» han sa.

Ved å sette et femårig mål for omstrukturering, trengte Emmanuel Macron en mann som kunne ta stilling til de mange vilkårlighetene mellom svært forskjellige yrker og interesser. Et oppdrag rost av Jean-Louis Georgelin, som sa at han liker det «depoter» og har som mål å «fremme uten å utsette».

katolsk tro

Denne alumnen til Saint-Cyr, sjef for privat stabs for Jacques Chirac i 2002, ble forfremmet til hærgeneral i 2003.

Fra 2006 til 2010 overvåket han øverstkommanderende for de franske væpnede styrker (CHEMA), operasjoner i Elfenbenskysten, Afghanistan, Balkan og Libanon.

Opprinnelig fra Aspet (Haute-Garonne), denne ene femstjerners generalen, født 30. august 1948, var kultivert, ikke for verdslig, nøktern, og hans katolske tro var diskret.

Ved å velge en katolikk til å planlegge restaureringen av Notre-Dame, tok Emmanuel Macron en politisk og dyktig beslutning som ble rost av høyresiden, bispedømmet i Paris og de troende.

«Det er ikke uvanlig å velge en katolikk til et slikt oppdrag,» sa general Georgelin. «Min rolle er å gi katedralen de beste forholdene for katolsk tilbedelse uten å gjøre noe annet».

«Sekulært Frankrike, alle tendenser forent, gråt» mens det brant, understreket han.

Den høytstående tjenestemannen sa at han «alltid var i nær kontakt med presidenten», selv om han var kritisk til sin stabssjef Pierre de Villiers under en tilsynelatende krise i 2017: «Jeg kan kontakte ham når jeg anser det som nødvendig. Jeg tror han respekterer meg med hans selvtillit».