Debatten om fossilt brensel tenner politikk og bringer tilbake den gamle feiden mellom David Clarenvale og Zakia Khattabi

Inntil nylig kunne disse forskjellene implisitt leses i intervjuer med de blå og grønne, der hver av dem anklaget den andre i stille ord for å gå i feil retning med miljøstrategi. Men i det siste – er det denne tilnærmingen i valgkampen? – Filtrene ser ut til å være oppe. «NeiVi er i et vanlig møte med David Clarenvale. Han fanget oss Rajai Mawan, medpresident i Ecolo, i begynnelsen av desember.

Søndag en ny episode med konfrontasjon. «I motsetning til hva minister Al Khattab kunngjorde uten godkjenning fra regjeringen i Dubai, vil ikke regjeringen sette en stopper for politikk som støtter fossilt brensel.»tvitret den liberale visestatsministeren, med henvisning til ministerens diplomatiske arbeid på COP 28.

På vegne av Belgia sluttet Zakia Khattabi seg til en koalisjon på COP 28 som ba om en slutt på subsidier til fossilt brensel. Ifølge hans kontor ble volumet av «subsidier» for fossilt brensel i Belgia i 2020 estimert til rundt 13 milliarder euro, for det meste skattefritak og reduserte satser for indirekte skatter eller merverdiavgift. Ecolo spesifiserer at samtalen spesifikt krever en inventar, «Hva gjør den føderale regjeringen egentlig?.

Minister M.R. blir vurdert Statsråd Ekulus uttalelser strider mot regjeringens avtale og er problematiske på mer enn én måte.

For David Clarenvale, «Å stoppe denne subsidien vil være som å stoppe den sosiale tariffen for hundretusenvis av belgiere, eliminere firmabiler (inkludert elektriske) og lommelønningene de representerer, og stoppe profesjonell diesel for tusenvis av jobbskapere.. Han lover å gjøre alt som står i hans makt for å blokkere koalisjonspartnerens forslag.

«Du kan stole på min besluttsomhet for det [que les déclarations de Zakia Khattabi] Dette forblir en død bokstav, og på den annen side fortsetter regjeringens valg på klima og energi, spesielt med tanke på utbygging av kjernekraft. Biévrois sender.

Ikke overraskende har en rekke Ecolo-representanter stått frem for å beskrive disse uttalelsene som antivitenskapelige og anti-klimaskeptikere. Alain Maron, klimaministeren i Brussel, tillot seg et ordspill: «Mester, dette tipset (av) fossilet …»