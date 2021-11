Dedenne kommer til Pokémon GO for Festival of Lights – B Breakfastlip

Dedenne utnytter Festival of Lights i Pokémon for å dukke opp for første gang! Hvordan finner jeg Pokémonen i spillet og hva er arrangementet?

En ny Pokémon har blitt lagt til Pokémon Go Pokédex. DedenneLiten, kosete ELECTRIK og FEE-type Pokémon. Dedenne vil gjøre sin første opptreden i Pokémon i anledning Festival av lys. Denne festivalen, også kalt Diwali, er en indisk tradisjon som feirer lysets seier over mørket. I Pokémon Go vil Festival of Lights finne sted fra kl Fredag ​​5. november kl 10 til søndag 14. november kl 20. Du vil da ha muligheten til å legge til Dedenne Pokémon til din Pokédex. Pokémon Dedenne på Festival of Lights i Pokémon For første gang i Pokémon Go, Pokémon ELEKTRIK og VURDERE Dedenne vil være til stede i Pokémon GO. Dedenne Dedenne vil være tilstede: I naturen

I 1-stjerners raid

I feltstudieoppgaver I tillegg venter andre overraskelser på deg i spillet med fargene til Dedenne! Dedenne Klær Du kan tilpasse avataren din med klær og tilbehør med illustrasjonen til Dedenne: Dedenne lue

Dedenne bag

Dedenne Sko Disse klærne vil være tilgjengelige i butikken, og du må bruke PokéCoins for å få dem. Dedenne-klistremerker I tillegg til klær og tilbehør til din avatar, vil det også være mulig å samle dedenne klistremerker. Du kan gjenopprette disse klistremerkene: Spinnende PokéStops

Åpne gaver fra vennene dine

Kjøpe de i butikken Da vil det være mulig å sende disse klistremerkene sammen med en gave til vennene dine!