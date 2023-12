DeepSouth-superdatamaskinen imiterer trofast evnene til den menneskelige hjernen

Dette vil også interessere deg [EN VIDÉO] Intervju: Hvordan er en kvantedatamaskin annerledes? Kvanteverdenen er fascinerende: i denne skalaen kan for eksempel objekter…

Algoritmer med kunstig intelligens (AI) vet hvordan de skal lure oss takket være massive sannsynlighetsberegninger, men de tenker eller fungerer ikke i det hele tatt som hjernen vår gjør. For å simulere ekte nevrale nettverk, inspirert av hjernehjerneforskere avInternasjonale nevromorfe systemer (ICNS) ved University of Western Sydney, Australia, presenterte den nevromorfe superdatamaskinen dypt sør. Den vil bli aktivert fra april 2024 og vil være i stand til å behandle 228 billioner synaptiske operasjoner per sekund.

For sin del kan den menneskelige hjernen beregne tilsvarende én exaflop (en milliard billioner flytende kommaoperasjoner utført på ett sekund) av matematiske operasjoner per sekund og trenger bare 20 wattwatt avenergienergi Å klare det. Å reprodusere denne muligheten med mindre kraft er akkurat det DeepSouth er designet for å gjøre.

Imiter hjernen for å konsumere mindre

Med denne datakraften skal superdatamaskinen gjøre det mulig å akselerere databehandling rundt om i verden.applikasjonerapplikasjoner som biomedisin, robotikk, romforskning og kunstig intelligens. Uansett vil driften stå i kontrast til dagens superdatamaskiner som, når de simulerer nevrale nettverk med grafiske prosesseringsenheter (GPU) og andre flerkjernebrikker, er trege og bruker mye energi.

Navnet DeepSouph er både et blunkøyeøye til TrueNorth-superdatamaskinenIBMIBM som hadde som mål å bygge en maskin som er i stand til å simulere store nevrale nettverk og DeepBlue, som var den første datamaskinen som slo Man i sjakk. Det som er bra med DeepSouth er at det også er skalerbart. Derfor vil det være mulig å tilpasse og rekonfigurere den for å øke eller redusere kapasiteten i henhold til etterspørselen. Hvis DeepSouth oppfyller forskernes forventninger, når den er utviklet og miniatyrisert, kan denne typen teknologi akselerere utviklingen av AI ytterligere, samtidig som energiforbruket reduseres betydelig.