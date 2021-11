Gikk glipp av møte.

Denne begivenheten er utrolig: Omar Samaké, sjefen for SPKTAQLR-etiketten vi intervjuet, fremkaller dette øyeblikket da Def Jam France nektet å signere i juli 2013!

Glipp av juli-mulighet

Etter Franck Gastambide dedikerte Booska-p sitt La Vraie-intervjudesign til Oumar Samaké bak SPKTAQLR-etiketten. I omtrent 50 minutter, denne hovedpersonen i hacksagonal rap, inkludert hendelser direkte relatert til Jules og Def Jam France. Som Umar forklarer, Etiketten tillot UFOen å gli i 2013 : «Jeg fortalte Benjamin om juli [Chulvani], For en dag vil MacDire ringe meg. Han fortalte meg: «Bror, noen kom til studioet mitt for å høre på en artist, han er en ny fyr fra Marseille, han heter Jul, han er gal. […] Det er for mye, det kommer til å ødelegge alt.”.

Den tidligere tandemen misforstår ikke, og Omar drar til Universal for å høre noen av hendelsenes overskrifter: «Vi har et kunstmøte med Benjamin og hele gruppen, og jeg sier til dem: «Hei, det er en rapper som heter Joel, han har det veldig vondt». Alle ler: «Hva snakker du om?». Jeg forteller dem […] At vi må posisjonere ham nå. — Nei, det er vi ikke interessert i. La oss si at alle har sin egen sans for kunst. Det er ikke slik at jeg savnet å registrere meg for SPKTAQLR […] Det er deres feil, jeg bryr meg ikke. […] Hadde de vært litt smartere tror jeg de hadde fått det til. Fordi jeg kunne ha holdt møtet ”.

Siden den gang har juli solgt 4,5 millioner album.