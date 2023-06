Defekte bilmotorer: Det ble sendt inn flere klager mot Renault mandag 5. juni 2023

Dusinvis av eiere av Renault, Dacia og Nissan (den andre alliansegruppen) vil inngi en straffeklage mot Renault-Nissan-gruppen for Nanterre Criminal Court (Haute-de-Seine, Frankrike), mandag 5. juni.

De påståtte forbrytelsene som er sitert av klagerne er alvorlige – «ekstremt bedrag, villedende forretningspraksis» – og til og med grove, «svindel, ødeleggelse, skade og fornedrelse som er farlig for mennesker, som setter andres liv i fare,» blant andre, ifølge French. Avis parisisk I sin utgave for fredag ​​2. juni 2023.

Dette «massive» gruppesøksmålet fra saksøkerne er resultatet av resultatløse forhandlinger mellom saksøkerne og Renault-gruppen om problemer med overdreven oljeforbruk, for tidlig slitasje på motorene deres og til og med brudd på 1,2 TCe, en bensinenhet utstyrt med 400 000 kjøretøy. fra 2012 til 2016. Totalt ble 1872 ofre forkynt, skriver han. parisisk. Andre ofre vil bli sivile parter når en undersøkende dommer er utnevnt parisisk Christophe Legevakis, advokat for bilister som skal klage.

Overdreven forbruk av olje

Renault ble kontaktet av Reuters, og kunne ikke nås for kommentarer til denne informasjonen. Den franske produsenten hadde for et år siden antydet at rundt 133.000 biler fra gruppens tre merker, samt Mercedes, sannsynligvis ville bli berørt i Frankrike. Renault har innrømmet at motoren, som ble produsert i Spania og Storbritannia mellom 2012 og 2016, led av for høyt oljeforbruk, men gruppen mener det ikke er noe sikkerhetsproblem. Han vil ha bevis på at reguleringsmyndighetene aldri ga ordre om tilbakekalling.

En talsperson for diamantmerket bekreftet overfor Reuters fredag ​​(2. juni) at Renault-gruppen aldri hadde stoppet og fortsatte å «sjekke bestillinger». Alle forespørsler om deltakelse som ikke kan innvilges har blitt nøye undersøkt for sine bestanddeler, og et svar er sendt inn.

«Renault-konsernet inviterer også sine kunder til å stole på at de støtter dem i tilfelle problemer de støter på med å bruke kjøretøyene sine.»

Christophe Legouevakis, advokaten ved opphavet til Myleo-plattformen som implementerer det såkalte «co-group»-arbeidet, uttalte til parisisk Det var mangelen på betydelig fremgang i denne saken som fikk hans klienter til å bestemme seg for å sende inn en klage.

De aktuelle motorene ble produsert i Valladolid (Spania) og Sunderland (Storbritannia) i 400 000 eksemplarer, og har utstyrt hele Renault-serien (bl.a. Clio, Megane, Kangoo), men også Dacia (Duster, Dokker, Lodgy), Mercedes Citan eller Nissan (1,2 DIG-T-motor for Juke, Qashqai 2 og Pulsar). I alt er 133.050 biler utstyrt i Frankrike, ifølge Renault.