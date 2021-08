Defensivt problem løst ved Contes avgjørelse: Chelsea Page vs Crystal Palace

Ingenting er som åpningsdagen for den nye Premier League -sesongen. Manøver, forventning, håp. Dette er klart.

Chelseas toppkampanje mot Crystal Palace begynner i ettermiddag på Stamford Bridge. Føles som den beste måten å starte et tradisjonelt avspark på 15:00 Thomas Tuchell Jeg hadde absolutt ikke mumlet hvis denne enheten hadde blitt presset tilbake til søndag.

Hva er sant ChelseaSpillere går for dette spillet der mindre kokt eller mer arbeid blir gjort. Mer sølvtøy ble lagt til i Blues Cup -skapet som et resultat av onsdagens UEFA Super Cup -seier i Super Cup, men med 120 minutter med konkurransedyktig handling og straffer.

“Vi må være forsiktige,” forklarte hertuginnen for ham i går Pressekonferanse før kamp. “Hvis noen anbefaler å gjøre 60-70 minutter, hvem presser vi på for å gjøre 90? Det er vanskelig å forutsi fysiske behov fra morgendagens kamp, ​​beslutninger er ikke tatt ennå.



“Vi tar oss tid og tar de endelige avgjørelsene i morgen. Vi har en natt til, som er det viktigste for å spise godt, drikke godt og vinne noen tøffe øyeblikk fysisk i morgen.

“Blir det vanskelig? Blir vi slitne? Selvfølgelig er dette en nær kamp til finalen? Ja. Det er alle mulige årsaker, men vårt krav er ikke å gå utover disse hindringene og klage på dem.

“Vi vil være så gode som mulig, vi må huske på at det ikke er som om seks uker, men i morgen kan vi vinne 100% Crystal Palace.”

Touchel kunne ikke ringe Romelu Lukakus tjenester for å signere klubbrekorden for spillet; Den belgiske spissen er isolert fra Italia onsdag. Hakeem ble utelukket med en skulderskade mot GH Villarreal.

Så hvem kan starte Tuchel Palace og snu for å vinne?

Kepa Arrizabalaga Chelseas helt i midten av uken; Spanjolen reddet to straffer i shootout mot Villarreal for å sikre at Blues hadde eliminert Super Cup.

Verdens dyreste keeper Edward Mendy vil imidlertid være på den alternative benken for et besøk på palasset med en gjenopptakelse.

Kurt Souma ble utvist i andre halvdel av kampen onsdag, så han vil være klar til å starte igjen midt i den tredje. Antonio Rudigar bør være kvalifisert til å flytte sin plass til midten av venstresiden.

Hvem som er brukt på høyre side av forsvaret er forvirrende: det er både Caesar Asbiliguda og Andreas Christensen, mens Trevo Saloba skapte det mest imponerende scenariet mot Villarreal.



(Bilde: (Foto av James Williamson – AMA / Getty Images))



Hvis Cello er klar etter å ha spilt 120 minutter onsdag, fortjener han å beholde plassen på siden.

Siden Reese James ennå ikke er i fart, bør periode Hudson-Otoi beholde plassen sin i backbacken. På den annen side, etter Champions League -finalen i mai, kunne Ben Silvell overlate sin første start i et konkurransekamp. England vil imidlertid ikke kunne spille hele kampen internasjonalt.

N’Colo Conte er skeptisk-Tuchell midtbanespiller sa at det var “noen problemer” på pressekonferansen hans før kampen-at paret skulle være Matteo Kovacic og Jorkinho. Hvorvidt begge har 90 minutter på beina eller ikke, er en annen avgjørelse Tuchell må ta.

Kristent politi startet ikke onsdag, så vær frisk og klar for Eagles ankomst. I mellomtiden vil Timo Werner sannsynligvis spille på midten, og tyskeren vil tro på en større innvirkning enn han gjorde i Super Cup.

Hvem som starter til venstre er en forvirrende ting som Tuchell må løse. Mason Mount har spilt to ganger siden han kom tilbake fra sommerferien, mens Coy Howards var til fots på slutten av 120 minutter mot Villarreal.

Det grunnleggende treningsnivået på fjellet er veldig imponerende; Han spilte flere minutter enn noen annen Chelsea -spiller forrige sesong. Det kan provosere hans tenkning når han velger Tussauds ‘side.

Forutsagt Chelsea XI vs Crystal Palace (3-4-2-1): Mendy; Saloba, Zuma, Rugiker; Hudson-Otoi, Kovacic, Georgino, Sylvel; Pulisik, Werner, Mt.