Definisjon | Artemis 1 | Fremtidens vitenskap

Artemis I Det vil være ubemannede testfly rundt månen Følger en vei som ligner på oppdrag Apollo 8, ved hjelp av Tyngdekraften For å få månens fart og drive seg nesten 70 000 kilometer forbi månen, nesten en halv million kilometer fra Jorden, en avstand ingen mennesker noen gang har reist før.

På hjemreisen, Orion En utøver Oversikt fra månen før han returnerer til jorden. Oppdraget vil ende med en nedsenkning i Stillehavet. Avhengig av oppdragets startdato, vil Artemis I vare enten 26 eller 42 dager! De Varighet Avhengig av månens posisjon i forhold til jorden, vil oppdraget ta Orion-romfartøyet i en halv bane eller en Rundt den runde stien Og den ene halvparten.

I følge Artemis Mission 1. © ESA, D. Ducros

En flytur for å verifisere at Orion-kapselen fungerer som den skal

Oppdraget er fremfor alt teknisk, hovedformålet er å teste evnene til Orion-kapselen og flyet. SLS launcher på flyet. Det skal også muliggjøre testing under flyging av manøvrer og baner som er nyttige og nødvendige for flygninger utenfor månen.

Andre Artemis I-oppdrag inkluderer testing av Orions varmeskjold, fungerende solcellepaneler og Motstand Fra systemer, delsystemer og databehandling om bord til romstråling. Tre Forfalskninger Kapselen vil bli installert om bord for å studere forholdene Kropp Forventet under et menneskelig oppdrag ombord på Orion. Dette første oppdraget til Artemis-prosjektet skal finne sted fra 23. august til 6. september.

Du vil også være interessert

[EN VIDÉO] Artemis: Oppdag romfartøyet Orion i video Videoanimasjon av det første ubemannede oppdraget til Orion-romfartøyet. © ESA